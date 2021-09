In arrivo ad Agnone The Last 20, il G20 degli ultimi paesi del mondo: dibattiti, mostre, proiezioni di film e documentari

Con settembre arriva al termine l'Estate Agnonese 2021. Un calendario ricco di eventi che ha visto l'Amministrazione comunale lavorare affinché ogni iniziativa fosse in linea con le normative anti-Covid.

Dal Festival del Teatro dialettale alla serata dedicata ai 700 anni dalla morte di Dante presso la Pontificia Fonderia di Campane Marinelli che ringraziamo per l’organizzazione, dall’esibizione del Sax Quartet presso il Teatro Italo Argentino alla sfilata della banda militare dei Granatieri di Sardegna.

Ora nuovi grandi progetti aspettano la comunità agnonese. Infatti, seguendo le linee guida tracciate nel nostro programma amministrativo, stiamo lavorando ad eventi che, da adesso e fino a fine anno, attirino tanti visitatori nella nostra cittadina in ottica di destagionalizzazione turistica.

Il primo dei grandi eventi è fissato al 19 settembre in occasione di "The Last Twenty", summit che mette in relazione i più piccoli posti con le ultime 20 nazioni della Terra. Un convegno su ambiente, povertà e sviluppo con ospiti molto conosciuti a livello nazionale e internazionale che saranno proprio qui ad Agnone. Ulteriori dettagli saranno svelati nei prossimi giorni.

(Riprese dall’alto via drone a cura di Luciano Falcioni)