Capracotta, amministrative: Candido Paglione si ricandida a Sindaco, oggi la presentazione delle liste

E' con questa nota che Candido Paglione sindaco uscente di Capracotta, annuncia la sua ricandidatura nella tornata elettorale per le amministrative previste per i giorni 3-4 di ottobre. Con la sua lista "Capracotta viva", candidature vecchie e nuove. Sono 8 uomini e due donne. A "Capracotta viva" si contrappone la lista dei componenti delle forze dell'ordine "Insieme" guidata da Massimiliano D'Achille

"Con la presentazione della lista “Capracotta Viva”, avvenuta ufficialmente oggi, ci ri-candidiamo alla guida di Capracotta per i prossimi cinque anni.

Gli anni trascorsi sono stati importanti e pieni di impegno per il nostro paese. Adesso vogliamo guardare avanti con rinnovato entusiasmo, perché abbiamo seminato molto e siamo consapevoli che i progetti avviati meritano di essere portati a termine. Vogliamo dare continuità amministrativa per poter raccogliere, tutti insieme, i frutti dell’importante lavoro che abbiamo fatto. Vogliamo farlo guardando ai valori alti della politica, all’importanza dell’impegno civico e alla capacità di mettersi a disposizione per il bene della nostra comunità.

Ringrazio, per questo, coloro che hanno scelto di candidarsi e di accompagnarmi in questa nuova avventura.

Viva Capracotta.

1 Pasquale Di Nucci

2 Marino Amicone

3 Nicola Beniamino

4 Alessio Comegna

5 Maurizio De Renzis

6 Amato Nicola Di Tanna

7 Pierino Di Tella

8 Giampietro Fiadino

9 Vincenza Giuliano

10 Michela Romandino"