Comunali a Isernia: Presentate 7 liste per Melogli, 5 per Castrataro e 5 per Tedeschi

Il tempo sta per scadere, mancano poco più di due ore alla presentazione ufficiale delle liste che parteciperanno alle elezioni comunali di Isernia ma anche degli altri comuni interessati dalla tornata elettorale del 3 e 4 ottobre 2021. I candidati a sindaco sono: Piero Castrataro per il centrosinistra, Gabriele Melogli per il centrodestra moderato e Cosmo Tedeschi per Fratelli d'Italia più liste civiche.

Cosmo Tedeschi: le liste in appoggio, tutte civiche a parte Fratelli d'Italia, dovrebbero essere almeno 5. Con candidature al cardiopalma che potrebbero rappresentare non soltanto la destra ma anche pezzi di società scontenti delle due coalizioni classiche. Simbolo di tutto questo resta Oreste Scurti che è passato con Tedeschi dopo l'odore di candidatura a centrosinistra.

La coalizione di Piero Castrataro ha 5 liste in appoggio. I partiti rappresentati sono i seguenti: Pd, Movimento Cinque Stelle, Volt, la civica del sindaco e una quinta rappresentata dall'unione tra sinistra italiana e partito socialista.

E veniamo alle liste in appoggio del candidato già sindaco di Isernia, Gabriele Melogli. Si tratta di un centrodestra classico con l'aggiunta di alcune liste civiche. Ci saranno: Forza Italia, Lega, Popolari per l'Italia, Udc, Alleanza per il Futuro e le due civiche volute dal sottosegretario alla Regione Molise Roberto Di Baggio. In totale i nomi in lista dovrebbero sfiorare quota 500. Un candidato ogni 44 cittadini.

GABRIELE MELOGLI -7 liste

I primi a presentare la lista questa mattina sono stati per la formazione di Melogli Alleanza per il Futuro di Giovancarmine Mancini

Ecco la loro formazione

1- Mancini Giovancarmine

2 - Baldassarre Gilberto

3 - Caranci Domenicantonio

4- Castagna Alberto

5- Cecchetti Carla

6- Ciarlante Consuelo

7- Coppola Vanessa

8 - Corrado Maria Antonietta

9 - Cutone Melissa

10 - D'Amico Angelo

11- Dato Carmine

12 - Del Prete Dino

13 - Di Biase Patrizia

14- Di Salvo Roberta

15- Ercolano Adelina

16 - Fevola Giovanni

17 - Furioso Marilena

18- Gazzanni Giovanna

19 - Martella Stefano

20 - Matticoli Elisa

21- Midea Angela Donata

22 - Narducci Denise Lorella

23 - Pallotta Emanuela

24- Petrangelo Luca

25- Renzi Giuseppina

26 - Rocchio Martina

27 - Scarselli Raffaella

28 - Vacca Giuliano

29 - Valerio Monia Assunta

30- Venditti Barbara

31- Venditti Giuseppina detta Adele

32 -Zuzolo Rosa Patrizia

Ha presentato la lista anche la Lega di Salvini. Ecco i nomi

1-Testa Stefano

2 - Centracchio Bernardo

3 -Cocozza Maria Maddalena

4 -Bruno Francesca

5- Abronzino Vincenzo

6 - Campanile Enza

7- Campellone Laura

8 - D'Achille Vincenzo

9 - De Cristofaro Silvia 10-

Di Cristofaro Gloria

11 - Di Lello Maria Teresa

12- Di Palma Isaura

13- Durante Daniela

14- Ferritti Katia

15 - Fornaro Silvia

16- Giannini Adrian

17 - Izzi Bambina delta Bambina

18 - Izzi Massimiliano detto Massi

19 - Leva Giuseppe

20 - Mancini Luca

21- Peticca Jury

22 - Principe Luana

23 - Ricamato Maria

24- Spagnoli Beatrice

25 - Spognardi Pierluigi

ISERNIA MIGLIORE

• Tonino Antenucci

• Letizia Altieri

• Maria Antonietta Armenti

• Domenico Chiacchiari

• Alberto Ricci

• Sabrina Aamatrice

• Lucia Centracchio

• Angelo Cristofaro

• Michelin Ciarlante

• Elisa Ciallella

• Armando D'Agostino

• Addolorato Di Baggio

• Stefania Di Dio

• Martina Furioso

• Antonio Di Carlo

• Fabio Frattaruolo

• Franca Galasso

• Andrea Galasso

• Antonella Gatta

• Franco Mastronardi

• Alessia lallonardi

• Luciana Izzi

• Umberto Marotta

• Angela Magnanti

• Antonio Picardi

• Antonella Morelli

• Benedetto Rocchio

• Alessia Tamburro

• Sandra Velocci

• Patricia Paliferro

• Matteo Zullo

IRIS

• Marco Amendola

• ivan Antenucci detto Ivan oppure Ivan

• Francesca Balbi

• Valentino Bertrame

• Stefano Caranci

• Anita Antenucci delta Anita

• Luca Cutone

• Daniela Di Florio

• Carla De Giacomo

• Simona Fantozzi

• Florindo Di Lucente

• Rita Farro

• Antonietta Antenucci delta Antonietta

• Massimo Fazio

• Loredana Giacullo

• Nicandro Gentile

• Maria Cristina Giara

• Luigina Info

• Antonio Martella

• Veronica Izzi

• Valentina Laurelli

• Simone Melaragno

• Fabia Onorato

• Bambina Sarachella detta Daniela

Stefano Scarselli

• Valentina Valentino

• Valeria Macerola

• Albino Veneziale

• Zahide Vrapi

• Gianvito Zarlenga

• Matteo ladisemia

• Nichole Zullo

FORZA ITALIA

Raimondo Fabrizio detto Raimondo

Elena Bertoni

Danilo Biasiella

Monia Carbone

Valentina Codella

Mario Crocco

Fabio D'Agnone

Linda Dall'Olio

Elena Del Prete

Mirella Di Donato

Giovanna Di Pasquale

Andrea Di Pilla

Marco Di Salvo

Stefania Durante

Placido Guglielmo detto Placido

Enzo Paolo Ionata

Ida Izzi

Antonia Lancellotta delta Antonella

Antonio Pio Masciotra

Maddalena Massa

Marika Melfi

Eleonora Miele

Nicola Moscato

Rosa Piermarino delta Rossella

Cesare Pietrangelo

Antonio Potena

Sara Renzi

Nicola Ricci

Nicolino Rossi

Vittorio Sarachella

Clarissa Sued

Anthony Veneziale

UDC CAPOLISTA L'ASSESSORA REGIONALE FILOMENA CALENDA

1-Filomena Calenda detta Mena

2- Vincenzo lannarelli

3- Vincenzo Bucci

4- Cristina D'Ercole

5- Ciro Cardinale

6- Cosmo Damian Lombardozzi detto Cosimo

7- Patricia Barbato

8-Fabiano Franciosa

9- Bruno Moio

10- Maria D'Uva

11- Gerardo Ciocchi Terriaca detto Berardo

12 — Filippo Martella

13— Arianna Argenzio

14— Luciano Palladino

15 — Giuseppe Allocca

16 — Ada lannone

17 — Piergiorgio Biello

18- Antonio Esposito

19 — Maria Rosana Massaro

20 — Antonio Matron

21— Franco Sarachella

22 — Sara Di Lemme

23 — Ferdinando Scarfato

24— Maurizio Pellegrino

25 — Ylenia Di Lisi

26- Fabio Pallante

27 — Riccardo Tozzi

28- Nicolina Piscitelli

29 — Angelo D'Alessio

30 - Nicola Di Perna

31— Simona Di Dio

32 — Pasqualino Rizzi

POPOLARI PER L'ITALIA

I -Angiolilli Elena

2-Azzolina Barbara

3-Belfonte Massimiliano

4- Boriati Ulisse

5-Buccigrossi Michela

6- Carona Anna

7- Carnevale Antonio

8- Cimorelli Marco

9- Colacelli Raffaele

10- Corrado Massimiliano

11- Cutone Benito

12 -D'Orsi Roberto

13-De Toma Sonia

14-Di Burra Angela

15- Di Luozzo Vincenzo

16- Di Paolo Maria

17- Di Pasquale Assunta

18 - Di Pilla Andrea

19-Di Silvestro Giulia

20- Fevola Vera

21- Fraraccio Esmeralda

22- Palumbo Marco

23 - Pietrangelo Pasquale

24- Renzi Daniel

25- Santilli Berardino

26- Sassara Antonella

27 — Sgorlon Milena

28- Staffieri Enrico

29- Zymina Olga Oleksiyiuna

30- Scarselli MariaGrazia



PIERO CASTRATARO 5 liste

VOLT

Federica Vinci

Umberto Maria Di Giacomo

Stefania Colucci

Alex Paniccia

Paola Pediconi

Andrea Di Rollo

Giuseppe Valerio

Giovanni Robbio

Tiziano Pacifico

Sara Battista

Luca Michilli

Giuseppe Fraraccio

Brian Antonini

Rosanna Appugliese

Luca Antenucci

Ambra Zuzolo

Emanuele Ercolano

Michela Lombardi

Camillo Leone

No De Simone

Vincenzo Spada

Davide Antenucci

Giuseppina Carofaro

Daniele Ameglio

Crystal Del Riccio

Vincenzo Palladino

Irene Padua

Antonio Buondonno

Tania Di Gabriele

PD

1 – D’Achille Maria Teresa

2 – Albertario Loredana

3 – Angiolilli Lorena

4 – Antenucci Angela

5- Bontempo Ovidio

6- Caporicci Raffaele

7 – Cefalogli Fabio

8- Cianciullo Antonio

9- Ciaramella Raffaele

10- Di Lollo Stefano

11- Ferrante Marilena

12 – Massimiliano Gennarelli

13 – Galuppo Jordan

14 – Loffreda Floriana

15- Lombardi Gioacchino

16- Panico Alessia

17 – Perpetua Angela

18 – Petrecca Rossella Alda

19 – Romano Pasqualino

20 – Rossi Roberto

21 – Russo Nicolino

22- Saracino Anna Michelina

23 – Sardelli Sergio

24 – Scarselli Giuseppe

25- Sferra Biagio

26 – Toto Fabio

27- Viola Giovanna

28 – Vitullo Alice

ISERNIA FUTURA

1- Altopiedi De Vivo Luigia

2- Angelone Marialuisa

3- Antenucci Michele

4- Balice Rosanna

5- Basile Claudia

6- Carla Adriano

7- Colantuono Cinzia

8- Cutone Eleonora

9- Del Bianco Nicolina

10-Di Baggio Domenico

11- Di Girolamo Maria Pia

12- Falcione Claudio

13- Fava Paolo

14- Formichelli Cosmo

15- Galasso Antonella

16- Gentile Donato Alberto

17- Iannone Angelo

18- Innosa Emilia

19- f endoubi Soumia

20- Jules Marie Solange

21- Laurelli Gemma Maria

22- Marchese Amalia

23- Montaquila Marilena

24- Morelli Natascia

25- Olivieri Gabriele

26- Paolino Nicolino

27- Piccirillo Francesco Paolo

28- Scarabeo Francesca

29- Tamasi Maria

30 Tomas Sabatino

31 Zochowski Daniel

32- Zoppi Carmela

ISERNIA VERDE E SOLIDALE (SI PIÙ PSI)

Ferri Sara

Antenucci Michele

Berardi Maria Cristina

Carugno Femanda

Cioffi Gianluca

Cianchetta Andrea

Cozzone Angelo

Cristinzio Anna

D'Agostino Luciano

Di Carlo Domenico

Di Lauro Annalisa

Di Pentima Cinzia

Esposito Antonio

Ferrara Miriam

Formichelli Giovanni

Frasca Alessandro

Guglielmi Marco

Palomba Ottorino Rino

Perna Giovanni

Pontarelli Matteo

Principe Marica

Rocchio Roberta

Rufo Pasquale detto Lino 4

Sarachella Emanuele

MOVIMENTO CINQUE STELLE

1 -Bottiglieri Cosmo detto Mino

2-Barone Elvira

3-Monaco Vittorio detto Sax O Sassofono

4-De lucca Luciana

5-Zagaria Nicola

6-Zullo Gino

7-d'Aloise Pasqualino detto Pasquale

8-Di Pasquale Franco

9-Di Placido Nicola

10-Di Tomaso Gianni

11-Viscione Giovanni

12-Vitale Francesco

13-Formichelli Giovanni

I4-De Vincenzo Devic Abimael

15-Scarpitti Sandra

16-Di Pietrantonio Martina

17-Petta Silvia

18-Di Cristofano Anna Maria

19-Fabiani Annunziata

20 -Tramma Maria

21-Scarselli Giuseppe

22-Pamola Cristian

COSMO TEDESCHI - 5 liste

FRATELLI D'ITALIA

Angiolilli Daniela

Antenucci Maria

Antonelli Mario

Caranci Enrico

Cardarelli Ernesto

Corso Davide

Crolla Luciano

De Luca Nicola

Di Paolo Silvio

Di Perna Pietro Paolo

Di Pilla Rita

Di Rocco Diana Carmela

Di Stavolo Guglielmo

D'Uva Cabin

Giannini Vincenzo

Guglielmi Alfonso

Guglielmi Emanuela

Kniahinicky Eugenio detto Eugenio

Lancellotta Elisabetta Christiana

Lombardi Michele

Longo Mattia

Mancini Nicola

Mercone Maddalena

Milano Giovanni

Papili Rita

Petrecca Addolorata

Pitisci Rossella

Ricci Corinne

Santilli Sabrina

Santillo Luca

Simone Diana Rita

Turturica Mihaela Victoria detta Prichici

PROGETTO PER ISERNIA

Di Pasquale Roberto

Succi Vittoria

Scurti Oreste

Barbato Irma

Pastena Fabrizio

Rossi Giocondino

Gentile Domenico

Fardone Arianna

D'Alessandro Michela

Voicu Camelia Florica

Veneziale Manuela

Sisti Michael

Antonesei Marinela

Ricchiuti Fausto

Catone Vanessa

Tonti Fernando

Buccieri Mariapia

Conte Laura

Tedeschi Assunta

Di Gregorio Antonio

Giunti Giampiero

Rocchio Marciano

Berardi Pio

Di Giulio Pasquale