Riapre la scuola. Cgil Molise: molti gli interrogativi sul tema della sicurezza, dei trasporti e degli organici

Ad una settimana dalla ripresa delle lezioni in Molise, sono molti gli interrogativi sul tema della sicurezza, dei trasporti e degli organici, ed è concreto il rischio che anche quest’anno si arrivi all’appuntamento impreparati. Il personale della scuola, dai docenti, ai dirigenti, al personale ATA si sono adoperati in ogni modo, anche in condizioni precarie, per assicurare il diritto allo studio ed hanno aderito in massa alla campagna vaccinale.

Ricordiamo che in Molise il 95,34% del personale ha completato il ciclo vaccinale (al 98,24% è stata inoculata almeno una dose): non si può concentrare il tema della sicurezza a scuola solo sui vaccini per il personale, ignorando il tema degli organici, delle risorse, del precariato, il nodo dei trasporti e dell’edilizia scolastica.

Per discutere su questo e su altri temi, la FLC CGIL Molise convoca una conferenza stampa per martedì 7 settembre ’21, alle ore 10,00, a Campobasso in Via T. Mosca,11,presso il saloncino “A. Giovannitti” della CGIL Molise.

Alla conferenza stampa parteciperà una delegazione di rappresentanti dei lavoratori delle scuole del Molise (RSU).