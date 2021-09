Agnone Barber Shop: Bob e Debora come a Londra fine '800

Lei 25 anni, lui 28,Debora Catolino e Gianluca Busico, detto Bob, sono due ragazzi agnonesi che gestiscono un Barber Shop, uomo, donna. Lui circa tre anni fa dopo gli studi a Pescara ha aperto con tanto coraggio un salone in una zona chiamata Maiella. Un locale ampio , luminoso, con un arredo Old America, ricorda un vero barber shop londinese fine ' 800 o americano ,e Gianluca oggi confessava che la consolle di lavoro, corredata da un grande specchio d'epoca, molto bella in ciliegio, apparteneva alla sua nonna.

Lei, Debora dopo gli studi ha lavorato a Pescara per circa due anni poi si è innamorata del suo Bob ed è tornata a vivere ad Agnone. Lavorano insieme adesso, in proprio. Giovani, simpatici, bravi con tanta voglia di fare, e soprattutto con una forte determinazione a voler rimanere dove sono nati con tutte le difficoltà che si incontrano nei paesi dell'entroterra molisana. Negli ultimi anni si assiste a questo fenomeno, le nuove attività che passano attraverso la ristorazione, l'enogastronomia, le professioni, l'artigianato, il commercio, la piccola impresa,sono tutte gestite da giovani e giovanissimi che amano la loro terra e che rifiutato l'idea di una vita lontano dai propri affetti, Bravi ragazzi, altro che bamboccioni.