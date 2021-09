Impianto di compostaggio nei pressi di Agnone: Scarano interroga Saia

Il capogruppo della minoranza di "Agnone Identità e futuro", Vincenzo SCARANO, presenta da regolamento una interrogazione al Sindaco di Agnone Daniele Saia, avente per oggetto i lavori in corso, vedi foto allegate, di un eventuale impianto di compostaggio in territorio del comune di Civitanova del Sannio, nei pressi di Agnone. Di seguito l'interrogazione

Interrogazione ex art. 37 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari

Pregiatissimo Sig. Sindaco Dott. Daniele Saia,

il sottoscritto Avv. Vincenzo Scarano, Consigliere Comunale e Capogruppo della Lista “Agnone Identità e Futuro”, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, tenuto conto del fatto che:

alcuni Cittadini agnonesi hanno segnalato che, in località del Comune di Civitanova del Sannio, nei pressi anche del territorio del Comune di Agnone, si dovrà realizzare un impianto di compostaggio di cui, peraltro, non è dato conoscere le caratteristiche tecniche né l’impatto -sotto tutti i profili, soprattutto in termini di sicurezza per la salute e per l’ambiente- che avrà su tutto il territorio non solo di Agnone, anche con riferimento ai settori agroalimentare e turistico;

chiede

se il Sindaco o la Giunta

sono informati a riguardo e se possono confermare o meno che tale segnalazione corrisponde al vero;

nel caso in cui la suddetta segnalazione corrisponda al vero, hanno partecipato in qualche modo a riunioni e/o ad attività per la realizzazione dell’impianto di compostaggio in questione;

intendono informare la cittadinanza in merito sia all’impianto di compostaggio di cui sopra sia all’impatto che tale impianto avrà non solo sul territorio agnonese, esprimendo la propria posizione in merito,

e chiede

che all’interrogazione sia data risposta per iscritto.

Con osservanza.

Agnone, lì 11 settembre 2021 Avv. Vincenzo Scarano

Consigliere e Capogruppo della Lista “Agnone Identità e Futuro”

