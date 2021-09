Amministrative Isernia: “Un caffè con Piero”, il candidato Sindaco Castrataro dialoga con i cittadini.

Uno spazio interamente dedicato ai cittadini, un momento di ascolto, di confronto, di conoscenza. Si chiama “Un caffè con Piero” l’iniziativa promossa dal candidato Sindaco di Isernia, Piero Castrataro, che partirà lunedì 13 settembre, alle ore 17, dalla Villa Comunale. Quello di lunedì sarà solo il primo di una lunga serie di appuntamenti che vedranno il candidato Sindaco dialogare con i cittadini, per conoscerne le istanze e confrontarsi sul presente e sul futuro di Isernia.

“Un’iniziativa semplice ma per me molto importante” commenta Castrataro “perché si tratta di un momento di condivisione e partecipazione, aspetti fondamentali della vita amministrativa. L’idea nasce dalle numerose richieste di ascolto che provengono quotidianamente dal territorio e che ho inteso raccogliere per dare inizio ad nuova una stagione, quella del confronto costante con la cittadinanza”.

Per conoscere i prossimi appuntamenti con “Un caffè con Piero” è possibile visitare la pagina Facebook del candidato Sindaco Piero Castrataro.

Isernia, 11 settembre 2021