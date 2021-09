Ecco il POS 2010-2021. Caracciolo di Agnone definito genericamente ospedale di "Zona disagiata"

Ecco il piano operativo della Sanità regione Molise approvato dal Commissario ad acta nonchè presidente della regione Molise, Donato Toma. https://drive.google.com/file/d/1U7siir7-Ih5uJecU1qhYkOjDlJyISWs9/view

Per Agnone si prevede un generico ospedale di "zona disagiata", come da documento allegato. Il piano è stato approvato una settimana fa, senza passare attraverso la conferenza dei sindaci,il consiglio regionale o il confronto con i cittadini. Il sindaco di Agnone Daniele SAIA, sindaco di Agnone e presidente della conferenza dei sindaci molisana ancora non rilascia dichiarazioni pubbliche nel merito del piano

Dal POS 2019-2021:

Ospedale "Caracciolo" di Agnone Il Presidio Ospedaliero di Agnone, al centro dell'area alto molisana, la quale presenta una conformazione geo-morfologica assai complessa, deve rappresentare un Presidio sanitario adeguato a rispondere alle esigenze del territorio e caratterizzarsi in percorsi assistenziali specifici, capaci di soddisfare i bisogni sanitari e sociali di un territorio disagiato e, nel contempo, funzionali agli ineludibili parametri di sicurezza. In questa ottica e in considerazione delle caratteristiche demografiche della popolazione residente nell'area di riferimento la struttura dovrà comprendere:

■ Posti dl degenza a basso livello assistenziale e riabilitazione residenziale gestiti prioritariamente dal personale medico ospedaliero già attivo presso l'attuale Presidio di area disagiata;

• Punto di Primo Intervento gestito dalla centrale operativa del 118;

■ Postazione avanzata del 118 H24 dotato di Ambulanze di tipo A e auto medica;

■ Ambulatorio polispecialistico (Cardiologia, Geriatria, Fisiatria, ORI, Oculistica, Ortopedia, Dermatologia, Reumatologia, Odontoiatria, Chirurgia ambulatoriale complessa etc.);

• Emodialisi;

■ Punto prelievi;

■ Ambulatorio radiografico (RX-ecografia, TAC);

• Farmacia dei servizi. Fermo restando la messa in atto di tutti i punti sopra citati, l'Ospedale "Caracciolo sara riconvertito da "Ospedale di zona disagiata' ad Ospedale di Comunità in correlazione con la Casa della Salute già presente.

Al fine di garantire l'emergenza per l'area, oltre il Punto di Primo Intervento previsto dal presente documento e alla Postazione Avanzata del 118 gia attiva. sarà predisposta un'area di atterraggio per elisoccorso ed elitrasporto.

Come sopra riportato, la riconfigurazione dell'attuale assetto organizzativo dell—Ospedale di zona disagiata" di Agnone sarà successiva all'attivazione dei servizi programmati nel presente documento.

Gli Ospedali di Comunità già presenti sul territorio sono quelli di Larino e Venafro per i quali è prevista la seguente dotazione:

Posti di degenza a basso livello assistenziale e rabilitazione residenziale gestiti dal personale medico; Postazione avanzata del 118 H24 dotata di Ambulanze di tipo A e automedica; Ambulatorio polispecialistico (Cardiologia, Geriatria, Fisiatria, ORI, Oculistica, Ortopedia, Dermatologia, Reumatologia, Odontoiatria, Chirurgia ambulatoriale); Punto prelievi, Ambulatorio radiografico (RX- ecografia TAC); Farmacia dei servizi.