L’incendio divampato in località Portelle, al confine tra Belmonte del Sannio e Castiglione MM non accenna a spegnersi.In azione VVF Vasto e richiesto intervento Canadiar

L'incendio sviluppatosi ieri 13 Settembre 2021 in località Portelle, ai piedi del viadotto Sente, nel comune di Belmonte del Sannio al confine con il territorio del comune di Castiglione MM (CH), non accenna a spegnersi nonostante l'intervento nella trascorsa notte dei VVF della compagnia di Agnone e in mattinata sono intervenuti i VVF della compagnia di Vasto (CH)

Richiesto l'intervento di un canadiar e un elicottero.L'incendio ha già causato la distruzione di decine e decine di ettari di vegetazione. Questa mattina la sindaca di Belmonte del Sannio, Anita Di Primio e il sindaco di Castiglione MM hanno effettuato un sopralluogo sul viadotto Sente per meglio osservare l'evolbersi dell''incendio che pericolosamente si avvicina ad una frazione di Castiglione MM.

Foto scattata alle ore 16 del 14 settembre