Oggi e domani 57mila molisani sono chiamati a votare per le amministrative. Seggi aperti dalle 7:00 alle 23:00 di oggi e dalle 7:00 alle 15:00 di domani.

Oggi 3 ottobre e domani, 4 ottobre 57mila molisani sono chiamati alle urne per le amministrative. Si può votare dalle 7:00 alle 23:00 di oggi e dalle 7:00 alle 15:00 di domani. Bisogna presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale.



Si vota in 30 comuni: 14 in provincia di Campobasso (per cui gli elettori sono 21.727) e 15 in provincia di Isernia (con 35.531 cittadini votanti).

Tra i comuni, il più grande e unico capoluogo di provincia, è Isernia, con poco più di 19mila aventi diritto al voto. Il più piccolo è il Comune di Molise con circa 150 elettori.

Mentre a Chiauci le consultazioni non si terranno perché non ci sono candidati. Il paese è commissariato fino al turno elettorale del prossimo anno.

I comuni In provincia di Campobasso sono: Baranello, Casacalenda, Civitacampomarano, Guardiaregia, Matrice, Molise, Morrone del Sannio, Portocannone, Rotello, San Biase, San Giacomo degli Schiavoni, San Massimo, Sepino e Ururi.

In provicia di Isernia: Acquaviva d'Isernia, Bagnoli del Trigno, Cantalupo nel Sannio, Capracotta, Carpinone, Castel San Vincenzo, Colli a Volturno, Forlì del Sannio, Monteroduni, Pesche, Pescolanciano, Pettoranello del Molise, Pizzone, Roccamandolfi e San Pietro Avellana.

Una tornata elettorale rinviata di qualche mese a causa del Covid e condizionata dalle restrizioni anticontagio che saranno applicate ai seggi.

Si va al voto con mascherina, ma senza obbligo di green pass.