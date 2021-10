Elezioni amministrative, Molise, affluenza alle urne ore 12.00: Affluenza urne in calo rispetto a 5 anni fa, alle 12 a Isernia vota il 13,74% in Molise è il 12,64%

Molisani non affezionati alle urne in questa tornata elettorale delle amministrative 2021,. In provincia di Campobasso alle ore 12 ha votato il 11,45% contro il 17,78% delle scorse amministrative riferite agli stessi territori. In provincia di Isernia la percentuale scende al 13,37% contro il 19,38%. Una percentuale che scende perchè nella tornata elettorale precedente le consultazioni si svolsero sull'unica giornata del 5 giugno 2016. Su tutta la regione l'affluenza è del 12,64% contro il 17,40% di cinque anni fa.

Isernia 13,74% (ore 12)

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Baranello, 10,97% (ore 12)

Casacalenda 10,43% (ore 12)

Civitacampomarano 7,03% (ore 12)

Guardiaregia, 14, 02% (ore 12)

Matrice, 12,95% (ore 12)

Molise, 16,99 % (ore 12)

Morrone del Sannio 11,37% (ore 12)

Portocannone 17,10% (ore 12)

Rotello 11,85% (ore 12)

San Biase 3,74% (ore 12)

San Giacomo degli Schiavoni 15,57% (ore 12)

San Massimo 12,67% (ore 12)

Sepino 6,14% (ore 12)

Ururi. 11,57% (ore 12)

PROVINCIA DI ISERNIA

Acquaviva d'Isernia 7,01% (ore 12)

Bagnoli del Trigno 16,51% (ore 12)

Cantalupo nel Sannio 11,62% (ore 12)

Capracotta 11,68% (ore 12)

Carpinone 10,03% (ore 12)

Castel San Vincenzo 10,36% (ore 12)

Colli a Volturno 14,33% (ore 12)

Forlì del Sannio 13,76% (ore 12)

Monteroduni 17,59% (ore 12)

Pesche 11,51% (ore 12)

Pescolanciano 17,03% (ore 12)

Pettoranello del Molise 9.79% (ore 12)

Pizzone 19,49% (ore 12)

Roccamandolfi 9,53% (ore 12)

San Pietro Avellana. 14,02% (ore 12)