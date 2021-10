Presentato a Campobasso il Parco Letterario e del Paesaggio " F. Jovine "

Francesco JOVINE, finalmente, è tornato a casa.

Il 1 ottobre 2021 è ormai una data storica per Guardialfiera, Agnone e l’intero Molise. Presso l’auditorium dell’Ex Gil di via Milano in Campobasso, si è tenuta la cerimonia ufficiale della nascita del Parco Letterario e del Paesaggio, intitolato al nostro straordinario letterato Francesco Jovine.

Finalmente, dopo un anno di duro lavoro d’assieme, il Molise ha il suo Parco Letterario e del Paesaggio. Un’idea condivisa da amministratori locali, privati, associazioni, di cui partner culturale la Regione Molise con la Presidenza della Giunta e l’Assessorato Regionale al Turismo e Cultura.

Un Parco che da subito dopo la sua costituzione ha deciso di esportare al di fuori dei confini regionali la cultura e la mirabile scrittura del sommo letterato molisano.” - Jovine è davvero poco conosciuto in Molise, apprezzatissimo al di fuori dei suoi confini e persino all’estero. Uno studioso Belga ne ha fatto addirittura bandiera nella sua Università “- le parole dette con amarezza ma con fierezza, dal Sindaco di Guardialfiera, capofila insieme ad Agnone del progetto, Vincenzo Tozzi. "- Occorre tornare ad essere centrali e la cultura è il solo veicolo che può catalizzare senza se e senza ma, tale concetto “- in sintesi le parole di Daniele Saia, sindaco di Agnone. Un parco a misura di territorio che vede coinvolti i Comuni di cui Jovine ne racconta le storie, le bellezze e le genti nel suo “ Viaggio in Molise “. Un Parco che nasce dalla volontà, come si diceva, di due amministrazioni quali quelle di Agnone e Guardialfiera, ma che ha visto, sin da subito il coinvolgimento e l’adesione, nonché la condivisione di altre amministrazioni quali Filignano, Petrella Tifernina, Guardiaregia, San Giuliano del Sannio, Campodipietra, Provvidenti, Pietracatella, Pietrabbondante, quali comuni fondatori, e che vede altri Comuni condividere il progetto, insieme ad associazioni ed al Centro Studi 2000 “ N. Perrazzelli “ di Guardialfiera.

Un lavoro che da subito ha generato condivisione all’esterno con il gemellaggio sottoscritto a Roma con il Parco Archeologico dell’Appia Antica del direttore Simone Quilici. “- E’ un onore essere partecipi del cambiamento culturale ed ideologico di una Regione che sconta ataviche condizioni culturali negative e senza decisi costrutti progettuali “- le parole del Sindaco di Pietrabbondante, Antonio Di Pasquo, che rappresenta il coordinatore dei sindaci coinvolti insieme al sindaco di Pietracatella, Antonio Tomassone. Presenti, oltre ai sindaci dei comuni fondatori, altre amministrazioni comunali che hanno richiesto l’adesione. Campobasso, con il suo presidente del Consiglio Comunale, ha posto l’accento sulle intenzioni di rete che molto spesso vengono disattese nel così determinare condizioni si negatività progettuale.

La presenza di tanti sindaci ha sppronato il padrone di Casa, l’assessore Vincenzo Cotugno, nel farsi carico del coordinamento regionale affinché tutto sia decisamente ottimizzato nella certezza della imparzialità e garanzia di riuscita. “- Dalle parole ai fatti “- il denominatore comune che ha echeggiato in sala. Le parole salgono come monito, la condivisione è davvero altissima e la musica di Lino Rufo, vicepresidente del neonato Parco Letterario unitamente a Paolo Francesco Tanzi, si fa apprezzare tanto da invitar a scroscianti applausi. Francesca Carnevale, moderatrice e segretaria del Parco dirige la scaletta e offre la parola prima a Giovanni Di Risio, presidente del Centro Studi di Guardialfiera, per poi far sciorinare memorie passate come pillole di Santa saggezza al presidente onorario Vincenzo Di Sabato. Una vera e propria ovazione da parte dei presenti, alla fine del suo straordinario intervento. Sugello della memorabile serata le parole sciorinate con raffinata eloquenza dal Prof. Alberto Carli dell’Università del Molise.

Apprezzata la presenza del Presidente dell’Anci Molise , Pompilio Sciulli che si è reso disponibile ad accogliere proposte e dar l’avvio ad una proficua collaborazione. Le conclusioni sono spettate al Presidente del Parco Letterario e del Paesaggio Maurizio Varriano e al presidente nazionale, Stanislao de Marsanich che visibilmente soddisfatto ha sciorinato i numeri positivi e le intenzioni divenute realtà. “- I parchi sono una famiglia che cresce a dismisura grazie alle azioni degli abitanti. Sinergia, partecipazione e attivismo sono le componenti per una riuscita dei progetti. Voi siete tutto questo e la dimostrazione di ciò è la celerità con cui avete abbattuto difficoltà e burocrazia. Ho trovato accoglienza e amicizia tanto da essere a casa mia. Il Molise è davvero splendido e pieno di risorse vere, uniche e decisamente fuori da ogni schema convenzionale. W il Molise “- le parole del Presidente nazionale. “- La partecipazione attiva e l’interesse suscitato, sono il viatico per far bene “- l’augurio del presidente degli ex Consiglieri Regionali Gasparino Di Lisa. “- Non faremo mancare il nostro apporto e da subito ci metteremo a lavorare affinché tutto converga verso un lido decisamente d’eccellenza. La Regione c’è e lo dimostra con la delibera di adesione, ci sarà e provvederà a dar respiro ad un progetto decisamente appetibile e tra i migliori messi in campo negli ultimi anni “- le parole conclusive dell’Assessore Cotugno, che nel mostrarsi decisamente soddisfatto, ha chiuso con grande apprezzamento la serata. Non sono mancati i saluti e gli auguri dei parlamentari Molisani e non solo e del Direttore del Parco dell’Appia Antica, Simone Quilici, che tenne a battezzo qualche mese addietro il gemellaggio culturale tra le due entità, proprio in quel di Roma presso la sede del Parco archeologico, tra i più importanti d’Europa.