Ottobre Rosa 2021, la lotta contro il tumore al seno non si ferma

La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – Ass. Prov.le di Campobasso, in collaborazione con la LILT Nazionale e l’ASREM, aderisce anche quest’anno alla Campagna LILT FOR WOMEN per la prevenzione del cancro al seno.

È una campagna che mira a promuovere l’importanza della diagnosi precoce e, pertanto, l’adesione ai programmi di screening regionali, attraverso la sensibilizzazione delle donne e della comunità verso una maggiore attenzione e cura del proprio corpo.

Nonostante le difficoltà attraversate nei mesi scorsi a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, grazie alla straordinaria generosità delle strutture e delle istituzioni che hanno aderito, alla disponibilità dei professionisti e dei volontari LILT, possiamo proporre alle donne della provincia di Campobasso visite senologiche e ginecologiche gratuite per la prevenzione di una patologia oncologica che, se diagnosticata precocemente, ha un tasso di sopravvivenza a 5 anni prossimo al 100%.