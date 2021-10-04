Comuni al voto, arrivano i primi dati definitivi. Riconfermato Candido Paglione sindaco di Capracotta| Categoria: Attualità
Ci sono i primi sindaci in Molise per effetto del quorum raggiunto nei paesi di San Giacomo degli Schiavoni dove si riconferma sindaco Costanzo dalla Porta e a Cantalupo dove si riconferma Achille Caranci. Entrambi hanno superato il quorum del 40% previsto dalla pandemia ora tocca vedere se i voti a loro favore saranno il 50% dei votanti. A Capracotta riconfermato Candido Paglione che con la sua lista Capracotta Viva ha totalizzato 408 voti , contro i 66 della lista Insieme, candidato sindaco D'Achille Massimiliano.
A Roccamandolfi invece arriverà il commissario prefettizio perché Giacomo Lombardi con la sua unica lista non ha raggiunto il quorum fermandosi al 38,45%. A Civitacampomarano terminato e riconfermato Paolo Manuele.
PROVINCIA CAMPOBASSO
BARANELLO
|INSIEME PER BARANELLO
|DI CHIRO RICCARDO
|-
|-
|DIRITTI E LIBERTA' MOLISE
|DI CHIRO MARIO LIBERATO
|-
|-
CASACALENDA TERMINATO - RICONFERMATA SABRINA LALLITTO
|RIPARTIAMO KALENA
|LALLITTO SABRINA
|706
|56,39%
|INSIEME PER CASACALENDA
|GALASSO ANTONIO
|546
|43,61%
CIVITACAMPOMARANO - TERMINATO - riconfermato Paolo Manuele
|DEMOCRATICA MENTE CIVITA
|MANUELE PAOLO
|171
|91%
|PER CIVITA
|MARSILIO GIOVANNI
|17
|9%
GUARDIAREGIA
|INSIEME PER IL...... FUTURO
|BARBIERO NICOLA
|-
|-
|VIVERE INSIEME
|D'ANDOLA GIOVANNI
|-
|-
|LIBERI DI VOLARE
|IULIANO FABIO
|-
|-
|GUARDI...AMO AVANTI
|SAMPOGNA COSTANZO
|-
|-
MATRICE provvisorio
|MATRIC'E'
|LARICCIA ARCANGELO
|84
|-
|MATRICE CHE RIPARTE
|CIRINO MICHELE
|45
|-
MOLISE
|GIOVANI PER MOLISE
|CIRELLI DOMENICO
|-
|-
|IMPEGNO COMUNE PER MOLISE
|LIBERANOME NICOLINO
|-
|-
MORRONE DEL SANNIO - TERMINATO - Eletta Stefania Pedrazzi
|INSIEME A NOI MORRONE RINASCE
|PEDRAZZI STEFANIA
|203
|50,12%
|SANNITI
|PALANGE MICHELE
|1
|0,25%
|SIAMO MORRONE
|AMBROSIO LUCA
|201
|49,63
PORTOCANNONE parziale
|PORTOCANNONE RINASCE
|GALLO ADAMO
|407
|-
|CON IL CUORE PER PORTOCANNONE
|GALLO FRANCESCO
|829
|-
ROTELLO - TERMINATO - ELETTO MASSIMO MARMORINI
|ROTELLO UN PAESE IN COMUNE
|ALTIERI AUGUSTO
|306
|42,21%
|PROGETTO COMUNE
|MARMORINI MASSIMO
|419
|57,79%
SAN BIASE -TERMINATO- ELETTA ANNAMARIA BOCCARDI
|FIAMMA TRICOLORE
|NARDELLA ANGELO
|2
|2,13%
|LISTA CIVICA
|MARCHETTA TONINO
|35
|37,23%
|ANCORA INSIEME
|PAZIENZA RAFFAELE
|1
|1,06%
|SANNITI
|CARADONIO MARCO
|1
|1,06%
|INSIEME PER SAN BIASE
|BOCCARDO ANNAMARIA
|55
|58%
SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI - RICONFERMATO COSTANZO DALLA PORTA
|LISTA CIVICA LA FONTE
|DELLA PORTA COSTANZO
|-67,09% affluenza riconfermato sindaco 817
|100%
SAN MASSIMO - DEFINITIVO- RIELETTO ALFONSO LEGGIERI
|FARE POLITICA
|DI SANTILLO ROSARIO
|-
|-
|VERSO LA LIBERTA'
|PIZZUTO NUNZIO
|-
|-
|SAN MASSIMO UNITA
|LEGGIERI ALFONSO
|418
|-
|PROGETTO COMUNE
|DE GREGORIO GINO
|113
|-
SEPINO - DEFINITIVO RIELETTO PASQUALE PAOLO D'ANELLO
|SAEPINUM
|D'ANELLO PAOLO PASQUALE
|1003
|96,4%
|INSIEME PER SEPINO
|DI BENEDETTO CARLO
|37
|3,6%
URURI - TERMINATO- LAURA GRECO NUOVA SINDACA
|PROGETTO URURI
|PRIMIANI RAFFAELE
|511
|-
|UNITI PER URURI
|COCCO ANTONIO
|444
|-
|URURI LIBERA
|GRECO LAURA
|667
|-
PROVINCIA ISERNIA
ACQUAVIVA D'ISERNIA - TERMINATO- RIELETTA FRANCESCA PETROCELLI
|ACQUAVIVA NEL CUORE
|SPAZIANO MARIO
|85
|30,2%
|UNITI PER ACQUAVIVA
|PETROCELLI FRANCESCA
|173
|69,8%
BAGNOLI DEL TRIGNO - DEFINITIVO ELETTO GIANCARLO IANIERO
|SIAMO BAGNOLI
|IANIERO GIANCARLO
|254
|59,91%
|INSIEME PER COSTRUIRE
|DI TOSTO GIANNI
|170
|40,09%
CANTALUPO NEL SANNIO - DEFINITIVO ELETTO ACHILLE CARANCI
|CANTALUPO UNITA
|CARANCI ACHILLE
|-affluenza 44,68% c'è il sindaco
|-
CAPRACOTTA - DEFINITIVO- RICONFERMATO CANDIDO PAGLIONE
|CAPRACOTTA VIVA
|PAGLIONE CANDIDO
|408
|-
|INSIEME
|D'ACHILLE MASSIMILIANO
|66
|-
CARPINONE - DEFINITIVO ELETTO PASQUALE COLITTI
|CARPINONE PER PASSIONE
|PETTA ANDREA
|312
|40,89%%
|UNITI PER CARPINONE
|PARISOTTO LUCIANO
|115
|15,07%
|TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
|COLITTI PASQUALE
|336
|44,04%
CASTEL SAN VINCENZO - DEFINITIVO- RICONFERMATA MARISA MARGIOTTA
|INSIEME PER CASTEL SAN VINCENZO
|MARGIOTTA MARISA
|216
|59,18%
|....PER CASTEL SAN VINCENZO
|SCARABEO EMILIANO
|2
|0,55%
|ORGOGLIO PER CASTEL SAN VINCENZO
|GUALANO TOMMASO
|147
|40,27%
COLLI A VOLTURNO - TERMINATO ELETTO SINDACO EMILIO INCOLLINGO
|EQUILIBRIO E MODERAZIONE
|INCOLLINGO EMILIO
|537
|54,80%
|UNITI PER IL NUOVO
|RANIERI TOMEO ANTONIA
|443
|45,20%
FORLI' DEL SANNIO
|FORLI'FUTUR@
|LERZA SERGIO
|-
|-
|PER FORLI'
|LEPORE SONIA
|-
|-
MONTERODUNI
|GUARDIAMO OLTRE.........
|MOLLICHELLI ANNACARLA
|-
|-
|MONTERODUNI UNITO
|IANNARELLI FRANCESCO
|-
|-
|IL CORAGGIO DI CAMBIARE
|ALTOBELLI NICOLA
|-
|-
PESCHE
|VIVIAMO PESCHE
|ANTENUCCI MARIA
|-
|-
|SVILUPPO E PROGRESSO
|NOTTE FRANCESCA
|-
|-
|OBIETTIVO COMUNE
|PALUMBO MARIKA
|-
|-
PESCOLANCIANO
|LA NUOVA SVOLTA
|DI FRANGIA NICOLA
|-
|-
|ANDIAMO OLTRE LISTA CIVICA
|SACCO MANOLO
|-
|-
PETTORANELLO DEL MOLISE
|INSIEME PER IL FUTURO
|TOTO MARCELLO
|-
|-
|PER PETTORANELLO
|FRANCESCHELLI MARCELLINO
|-
|-
PIZZONE - TERMINATO VINCENZO DI CRISTOFANO NUOVO SINDACO
|VIVIAMO PIZZONE
|DI IORIO LIBERO
|103
|44,02%
|PER PIZZONE CON VOI
|DI CRISTOFANO VINCENZO
|131
|55,98%
ROCCAMANDOLFI - DEFINITIVO ELETTO GIACOMO LOMBARDI
|ROCCAMANDOLFI NEL CUORE
|LOMBARDI GIACOMO
|513
|100%
SAN PIETRO AVELLANA - DEFINITIVO- ELETTA SIMONA DE CAPRIO
|IL NOSTRO PAESE
|SEBASTIANO GIUSEPPE
|132
|40,7%
|UNITI PER SAN PIETRO AVELLANA
|DE CAPRIO SIMONA
|192
|59,3%