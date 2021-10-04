Comuni al voto, arrivano i primi dati definitivi. Riconfermato Candido Paglione sindaco di Capracotta

| Categoria: Attualità
STAMPA

Ci sono i primi sindaci in Molise per effetto del quorum raggiunto nei paesi di San Giacomo degli Schiavoni dove si riconferma sindaco Costanzo dalla Porta e a Cantalupo dove si riconferma Achille Caranci. Entrambi hanno superato il quorum del 40% previsto dalla pandemia ora tocca vedere se i voti a loro favore saranno il 50% dei votanti.  A Capracotta riconfermato Candido Paglione  che con la sua lista Capracotta Viva ha totalizzato 408 voti , contro i 66 della lista Insieme, candidato sindaco D'Achille Massimiliano.

  A Roccamandolfi invece arriverà il commissario prefettizio perché Giacomo Lombardi con la sua unica lista non ha raggiunto il quorum fermandosi al 38,45%. A Civitacampomarano terminato e riconfermato Paolo Manuele.

 

PROVINCIA CAMPOBASSO

 

BARANELLO

 

INSIEME PER BARANELLO DI CHIRO RICCARDO - -
DIRITTI E LIBERTA' MOLISE DI CHIRO MARIO LIBERATO - -

 

CASACALENDA  TERMINATO - RICONFERMATA SABRINA LALLITTO

RIPARTIAMO KALENA LALLITTO SABRINA 706 56,39%
INSIEME PER CASACALENDA GALASSO ANTONIO 546 43,61%

 

CIVITACAMPOMARANO - TERMINATO - riconfermato Paolo Manuele 

DEMOCRATICA MENTE CIVITA MANUELE PAOLO 171 91%
PER CIVITA MARSILIO GIOVANNI 17 9%

 

GUARDIAREGIA

INSIEME PER IL...... FUTURO BARBIERO NICOLA - -
VIVERE INSIEME D'ANDOLA GIOVANNI - -
LIBERI DI VOLARE IULIANO FABIO - -
GUARDI...AMO AVANTI SAMPOGNA COSTANZO - -

 

MATRICE provvisorio

MATRIC'E' LARICCIA ARCANGELO 84 -
MATRICE CHE RIPARTE CIRINO MICHELE 45 -

 

MOLISE 

GIOVANI PER MOLISE CIRELLI DOMENICO - -
IMPEGNO COMUNE PER MOLISE LIBERANOME NICOLINO - -

 

MORRONE DEL SANNIO - TERMINATO - Eletta Stefania Pedrazzi

INSIEME A NOI MORRONE RINASCE PEDRAZZI STEFANIA 203 50,12%
SANNITI PALANGE MICHELE 1 0,25%
SIAMO MORRONE AMBROSIO LUCA 201 49,63

 

PORTOCANNONE parziale 

PORTOCANNONE RINASCE GALLO ADAMO 407 -
CON IL CUORE PER PORTOCANNONE GALLO FRANCESCO 829 -

 

ROTELLO - TERMINATO - ELETTO MASSIMO MARMORINI

ROTELLO UN PAESE IN COMUNE ALTIERI AUGUSTO 306 42,21%
PROGETTO COMUNE MARMORINI MASSIMO 419 57,79%

 

SAN BIASE -TERMINATO- ELETTA ANNAMARIA BOCCARDI

FIAMMA TRICOLORE NARDELLA ANGELO 2 2,13%
LISTA CIVICA MARCHETTA TONINO 35 37,23%
ANCORA INSIEME PAZIENZA RAFFAELE 1 1,06%
SANNITI CARADONIO MARCO 1 1,06%
INSIEME PER SAN BIASE BOCCARDO ANNAMARIA 55 58%

 

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI - RICONFERMATO COSTANZO DALLA PORTA

LISTA CIVICA LA FONTE DELLA PORTA COSTANZO -67,09% affluenza riconfermato sindaco 817 100%

 

SAN MASSIMO - DEFINITIVO- RIELETTO ALFONSO LEGGIERI

FARE POLITICA DI SANTILLO ROSARIO - -
VERSO LA LIBERTA' PIZZUTO NUNZIO - -
SAN MASSIMO UNITA LEGGIERI ALFONSO 418 -
PROGETTO COMUNE DE GREGORIO GINO 113 -

 

SEPINO - DEFINITIVO RIELETTO PASQUALE PAOLO D'ANELLO 

SAEPINUM D'ANELLO PAOLO PASQUALE 1003 96,4%
INSIEME PER SEPINO DI BENEDETTO CARLO 37 3,6%

 

URURI - TERMINATO- LAURA GRECO NUOVA SINDACA

PROGETTO URURI PRIMIANI RAFFAELE 511 -
UNITI PER URURI COCCO ANTONIO 444 -
URURI LIBERA GRECO LAURA 667 -

 

 

PROVINCIA ISERNIA

 

ACQUAVIVA D'ISERNIA - TERMINATO- RIELETTA FRANCESCA PETROCELLI 

ACQUAVIVA NEL CUORE SPAZIANO MARIO 85 30,2%
UNITI PER ACQUAVIVA PETROCELLI FRANCESCA 173 69,8%

 

BAGNOLI DEL TRIGNO - DEFINITIVO ELETTO GIANCARLO IANIERO

SIAMO BAGNOLI IANIERO GIANCARLO 254 59,91%
INSIEME PER COSTRUIRE DI TOSTO GIANNI 170 40,09%

 

CANTALUPO NEL SANNIO - DEFINITIVO ELETTO ACHILLE CARANCI

CANTALUPO UNITA CARANCI ACHILLE -affluenza 44,68% c'è il sindaco  -

 

CAPRACOTTA  - DEFINITIVO- RICONFERMATO CANDIDO PAGLIONE

CAPRACOTTA VIVA PAGLIONE CANDIDO 408 -
INSIEME D'ACHILLE MASSIMILIANO 66 -

 

CARPINONE - DEFINITIVO ELETTO PASQUALE COLITTI 

CARPINONE PER PASSIONE PETTA ANDREA 312 40,89%%
UNITI PER CARPINONE PARISOTTO LUCIANO 115 15,07%
TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE COLITTI PASQUALE 336 44,04%

 

CASTEL SAN VINCENZO - DEFINITIVO- RICONFERMATA MARISA MARGIOTTA

INSIEME PER CASTEL SAN VINCENZO MARGIOTTA MARISA 216 59,18%
....PER CASTEL SAN VINCENZO SCARABEO EMILIANO 2 0,55%
  ORGOGLIO PER CASTEL SAN VINCENZO GUALANO TOMMASO 147 40,27%

 

COLLI A VOLTURNO - TERMINATO ELETTO SINDACO EMILIO INCOLLINGO

EQUILIBRIO E MODERAZIONE INCOLLINGO EMILIO 537 54,80%
UNITI PER IL NUOVO RANIERI TOMEO ANTONIA 443 45,20%

 

FORLI' DEL SANNIO

FORLI'FUTUR@ LERZA SERGIO - -
PER FORLI' LEPORE SONIA - -

 

MONTERODUNI

GUARDIAMO OLTRE......... MOLLICHELLI ANNACARLA - -
MONTERODUNI UNITO IANNARELLI FRANCESCO - -
IL CORAGGIO DI CAMBIARE ALTOBELLI NICOLA - -

 

PESCHE

VIVIAMO PESCHE ANTENUCCI MARIA - -
SVILUPPO E PROGRESSO NOTTE FRANCESCA - -
OBIETTIVO COMUNE PALUMBO MARIKA - -

 

PESCOLANCIANO

LA NUOVA SVOLTA DI FRANGIA NICOLA - -
ANDIAMO OLTRE LISTA CIVICA SACCO MANOLO - -

 

PETTORANELLO DEL MOLISE

INSIEME PER IL FUTURO TOTO MARCELLO - -
PER PETTORANELLO FRANCESCHELLI MARCELLINO - -

 

PIZZONE - TERMINATO VINCENZO DI CRISTOFANO NUOVO SINDACO

VIVIAMO PIZZONE DI IORIO LIBERO 103 44,02%
PER PIZZONE CON VOI DI CRISTOFANO VINCENZO 131 55,98%

 

ROCCAMANDOLFI - DEFINITIVO ELETTO GIACOMO LOMBARDI

ROCCAMANDOLFI NEL CUORE LOMBARDI GIACOMO 513 100%

 

SAN PIETRO AVELLANA - DEFINITIVO- ELETTA SIMONA DE CAPRIO

IL NOSTRO PAESE SEBASTIANO GIUSEPPE 132 40,7%
UNITI PER SAN PIETRO AVELLANA DE CAPRIO SIMONA 192 59,3%

 

 

 

 

 

 

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