Elezioni comunali 2021, risultati in diretta: ballottaggio a Roma. Milano, Napoli e Bologna verso vittoria al primo turno

I risultati delle elezioni amministrative 2021 in tempo reale con exit poll, proiezioni e dati reali, per sapere chi ha vinto le elezioni comunali e chi saranno i nuovi sindaci delle grandi città. Centrosinistra in vantaggio a Milano con Beppe Sala e a Napoli con Gaetano Manfredi, Roma verso il ballottaggio Gualtieri-Michetti con il candidato di centrodestra in testa. Dipiazza e Lepore in vantaggio rispettivamente a Trieste e Bologna, alle regionali in Calabria avanti il candidato Occhiuto del centrodestra, Letta ha praticamente vinto le suppletive a Siena per la Camera dei Deputati. Calo dell'affluenza alle elezioni in Italia, il dato si attesta al 54,6%.

Regionali Calabria, seconda proiezione SWG: Roberto Occhiuto è al 54,2%

Secondo la proiezione SWG per La7, con copertura del 20%, alle elezioni regionali in Calabria il candidato di centrodestra Roberto Occhiuto è al 54,2%, la candidata del centrosinistra Amalia Bruni al 29,4%, Luigi de Magistris al 15,1%, l'ex governatore Mario Oliverio all'1,3%. La coalizione di centrodestra è al 55,2%, con Forza Iatlia al 17,8%, Forza azzurri all'8,6%, Fdi all'8,4%, Lega al 7,9%, Udc al 4,4%. Altre liste 8,1%. La coalizione di centrosinistra è ferma al 29,2%, con Pd al 13,9%, M5s al 6,7%, la lista Bruni presidente al 4,2%, Tesoro Calabria al 2,8%. Altre liste 1,6%.

Amministrative la seconda proiezione per Roma: Michetti sempre in testa, Gualtieri secondo

Secondo la seconda proiezione SWG diffusa da La7, quando a Roma lo copertura è del 21%, Il candidato di centridestra Enrico Michetti è al 31,40%, Roberto Gualtieri è secondo al 25,90%, Virginia Raggi è terza al 20,10%, Carlo Calenda è al 18,40%.

Elezioni a Napoli 2021, la seconda proiezione di Swg: vittoria schiacciante di Manfredi

L'ex ministro Manfredi è dato ampiamente avanti nella seconda proiezione di Swg per La7 a Napoli. Il candidato unitario di centrosinistra e 5 Stelle è dato al 60,2%, seguito da Maresca al 19,5% e da Bassolino al 10%. Chiude Clemente con il 7,2%.

Milano, Beppe Sala: "Evento storico, mai candidato Csx ha vinto al primo turno"



"Quello che sta maturando a Milano è un evento quasi storico", ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala commentando i primi dati elettorali in conferenza stampa. "I dati dicono che c'è astensionismo ma se questi numeri sono confermati vuol dire che ho preso 40-50 mila voti in più. Può venir fuori una lezione politica importante. Intanto nei modi, perché abbiamo fatto una campagna elettorale senza comizi, senza alzare i toni – ha detto Beppe Sala – Ma veramente pensiamo che la politica del futuro abbia bisogno di grandi slogan? E poi sta venendo fuori un'altra questione: mai un candidato sindaco di centrosinistra ha vinto al primo turno a Milano. La destra è forte finché non la guardi da vicino. Ora c'è già la corsa a scaricare i candidati, mi sembra un giochino poco milanese. Non ho mai pensato di non prendermi la responsabilità per gli errori fatti. Ma queste città sono vive, hanno associazioni, comitati di cittadini, che vogliono contare in politica. Io prometto di essere il sindaco di tutti, ma troverò le formule per far partecipare tutti".

Risultati Elezioni Torino 2021, le proiezioni: Lo Russo di un soffio davanti a Damilano

Risultati Elezioni Torino 2021, le proiezioni: Lo Russo di un soffio davanti a Damilano

Bologna vince al primo turno Matteo Lepore candidato centro-sinistra. Ha costruito una grande colazione di sinistra e ha una spiccata passione per il basket. La giunta che verrà: paritaria tra donne e uomini