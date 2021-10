Quattordici i sindaci eletti, tra riconferme e volti nuovi, nei Comuni della provincia di Campobasso. Il commento di Roberti presidente della provincia

Quattordici i sindaci eletti, tra riconferme e volti nuovi, nei Comuni della provincia di Campobasso e con essi anche la squadra di Consiglieri comunali, pronti a mettersi al lavoro per i rispettivi territori di competenza e per il bene della collettività.

– Sono certo di come l'entusiasmo per i riconfermati sia quello del primo giorno, mentre per le new-entry ci sia la grande voglia e disponibilità per portare avanti una missione".

"Esercitare le funzioni di sindaco, assessore e consigliere comunale, soprattutto nei centri più piccoli, è una vera e propria missione di servizio, dettata dall'amore che si nutre per i propri paesi – ha proseguito Roberti – I problemi sono tanti, dovuti soprattutto alla mancanza di risorse, ma, dalla mia esperienza, posso dire come sia enorme la soddisfazione quando si raggiungono gli obiettivi prefissati".

"Passione, entusiasmo, voglia di fare e pazienza dovranno caratterizzare il lavoro di tutti gli eletti – ha concluso Roberti – Ai sindaci e ai consiglieri comunali eletti, nel rivolgere i miei complimenti per l'elezione alle rispettive cariche istituzionali, rivolgo il mio in bocca al lupo e gli auguri di un proficuo percorso amministrativo. Da Presidente della Provincia sarò sempre a disposizione di tutti coloro che porteranno a Palazzo Magno le istanze dei propri territori e cittadini".

Campobasso, lì 5 ottobre 2021