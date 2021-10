Amministrative Isernia, ecco tutte le preferenze

Il consiglio comunale di Isernia sarà composto il 18 ottobre dopo la vittoria o di Piero Castrataro per il centrosinista o di Gabriele Melogli per il centrosinistra. Ma vediamo le due ipotesi di consiglio comunale.

CASTRATARO VINCITORE

In questo caso andrebbero 7 seggi a Isernia Futura, 6 al Partito Democratico, 4 a Volt, 2 al Movimento 5 Stelle e 1 al Isernia verde e solidale. All’opposizione 12 persone di cui 9 alla coalizione di centrodestra, 1 a Tedeschi escluso dal ballottaggio e 2 a Fratelli d'Italia. Così composta la coalizione di centrodestra 4 Forza Italia (tra cui Melogli), 1 a Iris, 1 a Isernia Migliore 1 ai Popolari, 1 all’Udc e 1 ad Alleanza per il Futuro.

MELOGLI VINCITORE

In caso di vittoria di Meloglio andrebbero 8 seggi a Forza Italia, 3 a Isernia Migliore, 2 a Iris, 1 alla Lega, 2 ai Popolari, 2 ad Alleanza per il Futuro e 2 due all’Udc. All’opposizione andrebbero invece 3 seggi a Isernia Futura (tra cui Castrataro), 1 al Movimento 5 Stelle, 2 al Partito Democratico e 2 a Volt. Infine alla coalizione guidata da Tedeschi, in tal caso, spetterebbe un seggio rispetto alla prima ipotesi di composizione dell’assise: 4 seggi dunque, con il candidato sindaco eletto insieme oltre a 2 esponenti di Fratelli d’Italia e 1 di Progetto per Isernia.

COSMO TEDESCHI

ISERNIA CIVICA TEDESCHI SINDACO

Voti: 240 Percentuale: 2.971 %

TEDESCHI COSMO

TEDESCHI COSMO

FRATELLI D'ITALIA

Voti: 709 Percentuale: 8.288 %

TEDESCHI COSMO

TEDESCHI COSMO

PROGETTO PER ISERNIA

Voti: 338 Percentuale: 3.951 %

TEDESCHI COSMO

OFFICINA DELLE IDEE PER ISERNIA

Voti: 481 Percentuale: 3.939 %

TEDESCHI COSMO

ISERNIA VERDE E SOLIDALE

Voti: 282 Percentuale: 2.309 %

CASTRATARO PIERO

PARTITO DEMOCRATICO

Voti: 1175 Percentuale: 9.622 %

CASTRATARO PIERO

ISERNIA FUTURA

Voti: 1556 Percentuale: 12.743 %

CASTRATARO PIERO