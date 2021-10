Furto ed utilizzo fraudolento di carte di credito, un  ventinovenne denunciato dalla polizia postale del Molise

Continua incessante l'attività di repressione dei reati da parte della Polizia di Stato di Campobasso tesa a garantire la sicurezza dei cittadini.

Proprio in tale ottica, nei giorni scorsi, a seguito di attività d'indagine, personale del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per il Molise, ha denunciato all'Autorità Giudiziaria competente, per il reato di furto ed utilizzo fraudolento di carte di credito, un ventinovenne di origini rumene.

Da accertamenti esperiti infatti, gli Agenti di Polizia hanno appurato che il giovane si era introdotto in un Istituto di Credito del capoluogo, durante il normale orario di apertura al pubblico ed approfittando della distrazione dei dipendenti, aveva sottratto un portafogli appartenente ad uno di essi, contenente la cifra contanti di 200 euro e varie carte tra cui una carta di credito.

Proprio l'utilizzo della sopracitata carta di credito presso un distributore di carburante del capoluogo da parte dell'autore del furto, nonché la comparazione delle immagini dell'impianto di videosorveglianza del distributore con quelle dell'Istituto di Credito, ha permesso agli agenti di risalire all'identità del malfattore, già noto alle Forze di Polizia per fatti analoghi.

L'uomo è stato quindi denunciato e dovrà rispondere dei delitti di furto aggravato e di indebito utilizzo di carte di credito.