Agnone-La Fondatrice della Scuola di ricamo, Rosaria Carosella, oggi spegne 91 candeline

La signora Rosaria Carosella oggi compie 91.La signora Rosaria madre e moglie amorevole, e' nota per il suo spirito di iniziativa. Circa 15 anni fa insieme a Rosetta sua amica fondarono la scuola di Ricamo Santa Chiara di Agnone e da anni curano con passione e professionalità questa antichissima arte agnonese fino a farla diventare una attività produttiva di nicchia di qualità e punto di riferimento anche per altre realtà molisane

Rosaria non solo tramanda la sua arte da generazione in generazione di molisane ma insegna a ricamare anche alle ospiti del progetto Sai ex SPRAR.

La signora Rosaria senza troppi clamori , con le sue belle , lunghe affusolate mani, ha riportato ad antichi splendori un’arte oramai quasi in disuso e non c’è sposa, o giovane mamma in attesa che non sceglie un lenzuolo, un bavaglino personalizzato dai delicati ricami fatti dalle sue mani.

Inoltre non è raro vederla in alcune rappresentazioni teatrali, eventi ,recitare con passione, meravigliosi versi danteschi. A lei, le figlie Sonia e Ida, oggi dedicano meravigliosi auguri con dolci parole.

Questi gli auguri di Sonia:

"Mamma

la prima parola che impariamo a pronunciare

e quella che esclamiamo , senza rendercene conto, nella meraviglia e nella disperazione.

Le sue mani sono carezza dolce, il suo cuore è rifugio perfetto , la sua voce è conforto all' anima....

la mia mamma.... Oggi 91 anni

BUON COMPLEANNO MAMMA, Sonia"

Questo il pensiero che Ida dedica alla sua mamma:

"Ad una bambina fu chiesto:".... dov'è la tua casa? "Rispose: "dove è la mamma"

BUON COMPLEANNO a te mamma, per i tuoi splendidi 91 anni!!!!

Auguri a te, porto sicuro dove rifugiarsi, roccia possente dove aggrapparsi!

Buona vita mamma, da Ida "

Auguri a Rosaria da tutta la comunità agnonese

Auguri a Rosaria e a tutta la famiglia da Altomolise.net