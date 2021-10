Campionato serie D, IV Giornata: S.N Notaresco 4 - ASD Vastogirardi 1

CAMPIONATO SERIE D - GIRONE F

STADIO VINCENZO SAVINI - 4° GIORNATA DI ANDATA

S.N. NOTARESCO 4 - ASD VASTOGIRARD I 1

S.N. NOTARESCO:

All. Massimo Epifani

SHIBA, BRUNO, SPERANZA ©, PESCE, MAIO, VALENTI, PAMPANO, LOPEZ PETRUZZI, BOSCO BLANDO, SORRINI, MARCATTILI.

Panchina: MARIANI, BELLARDINELLI, MARCHIONNI, MASSAROTTI, G. COLOMBATTI, BANA, GASSAMA, GALLO, MAGLIULO.

ASD VASTOGIRARDI:

All. Fabio Prosperi

CARRIERO, MONTUORI, STRANIERI, GUADALUPI, RUGGIERI ©, SECONDO, MINCHILLO, ACUNZO, AHMETAJ, GUIDA, SALATINO.

Panchina: DI STASIO, SEMERARO, CARDINALE, CAPONE, IRACE, DONATELLI, DELLA VENTURA, ALAGIA, MINGIANO.

Terna arbitrale:

Raffaele Gallo (Castellammare di Stabia)

Sergio Balbo (Caserta)

Ambrosino (Torre del Greco)

La cronaca della gara

Difficile scontro in trasferta per i gialloblu che si chiude con un netto 4-1 per gli uomini di mister Epifani. A rete Valenti, Lopez e Maio con una doppietta. Nel primo tempo Maio va a rete avventandosi su un calcio d'angolo battuto da Valenti dalla destra gialloblu. A fine primo tempo ci pensa capitan Ruggieri a riaccendere le speranze con una splendida punizione sotto l'incrocio, una parabola a scendere che non lascia scampo all'estremo difensore del Notaresco.

Alla ripresa Valenti trova purtroppo abbastanza presto il vantaggio, confermato poi dal difensore centrale Lopez Petruzzi, e infine siglato con il quarto gol di Maio in contropiede. Nonostante i quattro gol subiti resta comunque buonissima la prestazione del nuovo acquisto Carriero, che presenteremo adeguatamente ai nostri tifosi nei prossimi giorni.