Emergenza coronavirus - Orari di Ricevimento del pubblico da parte degli uffici della prefettura di Campobasso

Emergenza coronavirus - Ricevimento del pubblico. - L'attività di ricevimento del pubblico da parte degli Uffici della Prefettura, nell'attuale periodo emergenziale e fino a diversa comunicazione, è garantita esclusivamente previo appuntamento con il Responsabile del procedimento di interesse, concordato telefonicamente tramite centralino al n. 0874 - 4061. Gli utenti saranno ricevuti presso lo Sportello ubicato al secondo piano del Palazzo del Governo e dovranno produrre, debitamente sottoscritta, l’autocertificazione qui allegata. Si raccomanda di comunicare anticipatamente eventuali problemi che rendano difficoltoso salire al piano indicato affinché la persona o le persone interessate possano essere ricevute in locali situati al piano terra. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione riceve esclusivamente previo appuntamento telefonico (n. 0874 – 4061) e limitatamente alle attività che debbano necessariamente essere effettuate presso questa sede, nei locali ubicati al piano terra della Prefettura. Campobasso, 11 ottobre 2021 Il Responsabile dei rapporti con gli Organi di Informazione Segue: Allegato

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________

nato/a il ___.___.______ a ______________________________________________________(___)

residente in ____________________ (___), via _________________________________________

e domiciliato/a in __________________ (___), via_____________________________________,

identificato/a a mezzo __________________________________ nr._________________________

rilasciato da _______________________________________________ in data _______________

utenza telefonica ____________________,

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

di essere informato/a del fatto che la se temperatura risulterà superiore ai 37.5°, non è consentito l’accesso agli uffici della Prefettura;

di non avere attualmente sintomi riconducibili ad un contagio da COVID-19 (es. febbre, stanchezza, tosse secca, dolori muscolari, congestione nasale, mal di gola, anosmia/iposmia, ageusia, polmonite, sindrome respiratoria);

di non aver avuto, negli ultimi 14 giorni, contatti con soggetti risultati positivi al test COVID-19 o sottoposti a quarantena, né di provenire da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS;

di non essere già risultato/a positivo/a all’infezione da COVID-19;

di aver rispettato e di rispettare le norme sul distanziamento sociale, uso della mascherina, lavaggio delle mani.

In relazione alla normativa sulla privacy il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al regolamento (EU) 2016/679 (regolamento Generale sulla protezione dei dati – GDPR) e delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), così come modificato dal D.Lgs.101/2018, che tutti i dati conferiti hanno solo la finalità di informazione e indicazione sul coretto comportamento da seguire durante lo stato di emergenza determinato dal Covid-19. Tali informazioni saranno trattate, anche con strumenti informatici, adottando le misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata.

Acconsento alla compilazioneNon acconsento alla compilazione

In fede

Campobasso, Firma leggibile