Agnone, incontro informativo a Palazzo Bonanni su corsi di formazione.

Incontro Informativo su Corsi di Formazione proposti dalla Fondazione D.E.MO.S. del Molise

Pubblicata il 14/10/2021

Giovedì 21 ottobre 2021 alle ore 11:00 presso la sala conferenze di Palazzo Bonanni ci sarà un incontro Informativo in cui la Fondazione D.E.MO.S. del Molise presenterà due percorsi formativi ITS sulla logistica, progettati in collaborazione con Adrilog.

Sono previsti bandi a partecipazione gratuita, con numero limitato di posti individuati mediante selezione preliminare.

Per info:

https://www.comune.agnone.is.it/agnone/po/mostra_news.php?id=256&area=H

https://www.itsdemos.it/

Tecnico Superiore specializzato nella logistica e nella gestione dei reparti agroalimentari della G.D.O

Tecnico superiore per il controllo, la valorizzazione e il marketing delle produzioni agrarie, agro-alimentari e agroindustriali

