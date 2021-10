Agnone, segnaletica orizzontale creativa:Incroci con Linea d'arresto oltre le strisce pedonali

Segnaletica orizzontale a Agnone stravagante. Osservando la segnaletica orizzontale salta all'occhio che le strisce di arresto poste agli incroci cruciali agnonesi sono state disegnate dopo le strisce pedonali. Ma leggendo il codice della strada e precisamente il paragrafo relativo al TITOLO II - COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE - Capo II - 4 - LA SEGNALETICA ORIZZONTALE (ART. 40 C.S.)Art. 144, recita : Strisce trasversali (art. 40 C.s.). 5. Sulle intersezioni regolate mediante segnali semaforici, la linea di arresto deve essere tracciata prima dell'attraversamento pedonale ad una distanza di 1 m dal limite di questo (fig. II.431/a). Invece in piu' di un incrocio cruciale nel centro di agnone, come possiamo osservare dalle immagini allegate, la linea di arresto e' tracciata oltre le strisce pedonali, e non subito dopo lo stop ad un metro prima delle strisce, pertanto potrebbe,l'automobilista, fermarsi esattamente sulle strisce pedonali impedendo il passaggio ai pedoni che corrono il rischio di essere investiti