Immigrazione: +128% di sbarchi in Italia, in Agnone in arrivo altri migranti

Ad Agnone in aumento il numero dei migranti presenti nella comunità. Sono arrivati presso il CAS (Centro di accoglienza straordinario) Sammartino un gruppo di nuovi migranti e da fonti comunali si apprende che la prefettura ne ha destinati circa 25 presso il centro straordinario di Accoglienza agnonese

Inoltre Agnone ospita i migranti presso il SAI, ex-SIPROIMI ed ex-SPRAR ad oggi sono presenti circa trenta ospiti, tra i quali famiglie con bambini che frequentano gli istituti scolastici e dell'infanzia agnonesi.

L'aumento del numero dei migranti ad Agnone è strettamente collegato con il numero dell' aumento degli arrivi in Italia

Dalla tabella allegata, fonte ministero dell'interno, dipartimento delle libertà civili e l'immigrazione,si osserva che dal 1° gennaio 2019 al 30 settembre 2021 il numero degli arrivi e' cresciuto in maniera esponenziale. Stando a quanto riportato dal Ministero italiano e riferito dalla ministra Luciana Lamorgese in occasione del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, il 15 agosto, dal primo agosto 2020 al 31 luglio 2021 sono sbarcati in Italia 49.280 migranti, pari al 128 % in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I minori non accompagnati sono stati 7.843, con un aumento del 155,26%, mentre gli scafisti arrestati sono stati 147. Al contempo Nel 2020, l’Italia aveva accolto 21.616 migranti, mentre erano stati 8691 i migranti sbarcati da agosto 2018 a luglio 2019. Circa i Paesi di provenienza, è la Libia a detenere il primato, in quanto è da qui che ha origine il 45,3% dei migranti giunti in Italia. A seguire, vi è la Tunisia, con il 35,9%, e Turchia, Algeria, Grecia, Egitto e Montenegro.

Pertanto Agnone come tanti altri paesi è tenuto ad ospitare persone provenienti da terre lontane dove insistono guerre, fame, violenza. I nuovi arrivati sono tutti di sesso maschile, giovani ,per i quali la comunità agnonese si adopererà per realizzare una vera integrazione, come di consueto