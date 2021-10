Piero Castrataro è sindaco di Isernia. Il centro sinistra, in coalizione con il movimento 5 stelle e con i movimenti civici, stravince il ballottaggio.

"Ho iniziato questa esperienza amministrativa ad Isernia con una foto che mi ritraeva con Piero, chiudo questa favolosa parentesi, con una foto insieme al vero artefice di questo successo, il segretario di federazione di Isernia, Luciano Sposato e con nostro fratello Leo D'Antono che ci ha fatto trascorre con grande leggerezza questo giorni sofferti." Questo il commento a caldo di Vittorino Facciolla segretario PD Molise

Ma vediamo proprio il consiglio che si andrà a formare dopo la vittoria di Piero Castrataro.Per la maggioranza 7 seggi a Isernia Futura (Scarabeo, Iannone, Di Baggio, Del Bianco, Paolino, Olivieri e Laurelli), 6 al Pd (D'Achille, Bontempo, Sardelli, Perpetua, Cefalogli e Di Lollo), 4 a Volt (Vinci, Di Giacomo, Paniccia e Di Rollo) 2 al Movimento Cinque Stelle (Barone e Monaco) e uno a Isernia Verde e Solidale (Sara Ferri). Per le opposizioni due i seggi a Fratelli d'Italia Tedeschi, (Lancellotta e Di Perna) 3 a Forza Italia più Melogli (Fabrizio, Dall'Olio e Pietrangelo) 1 ai popolari per l'Italia (Di Luozzo), 1 a Udc (Calenda), 1 a Iris (Amendola) 1 a Isernia Migliore (Chiacchiari) e 1 ad Alleanza per il Futuro (Mancini)