Elezioni Isernia: Le dichiarazioni di Aldo Patriciello

18 OTTOBRE 2021 – “I cittadini di Isernia hanno deciso di premiare una proposta politica alternativa: i risultati delle urne sono chiari e bisogna prenderne atto con sportività. A Gabriele Melogli va il più sincero ringraziamento per aver condotto una campagna elettorale con il suo stile inconfondibile fatto di serietà, concretezza e grande passione. Così come vanno ringraziati le donne e gli uomini che hanno condiviso e sostenuto la sua proposta politica nel corso di queste settimane. A Piero Castrataro, nuovo sindaco cittadino, rivolgo infine le mie congratulazioni per il successo elettorale ottenuto e i più sinceri auguri di buon lavoro”.