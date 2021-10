"Libera la voce"canto, musica, suoni e emozioni: il progetto dei "Giovani riuniti" alla casa famiglia di Secolare

L’associazione agnonese Giovani riuniti, nasce circa tre anni fa. Un folto gruppo di ragazze e ragazzi, volontari, animano, attraverso iniziative di vario genere, il territorio altomolisano. Il loro obiettivo quello di aggregare le forze giovani in un progetto di crescita culturale volto alla valorizzazione del patrimonio artistico culturale e naturalistico .

Sono i promotori di un programma articolato di iniziative culturali, artistiche, pedagogiche che vanno dalle rappresentazioni teatrali itineranti lungo le vie del borgo antico di Agnone, alla diffusione di un progetto di crescita sostenibile nel rispetto dell'ambiente attraverso l'educazione ambientale.

Di concerto con altre associazioni promuovono iniziatIve volte alla raccolta di fondi a scopo di beneficenza devolute alle categorie dei fragili. L'ultima in iniziativa in ordine di tempo è un interessante progetto, che si sta realizzando presso la casa famiglia “Dopo di Noi”, in C.da Secolare ad Agnone. finanziato attraverso attività di beneficienza svolta in collaborazione con l'Associazione Amici di Blu .

Il progetto dal titolo "Libera la voce", vuole, attraverso l'uso della propria voce e suoni, in particolare l'uso del canto, mettere in contatto le persone con il proprio corpo e le proprie emozioni più profonde partendo dal principio che cantare, ascoltare suoni, musica, emoziona, coinvolge, libera e apre alla vita

.Del progetto , come e' nato, come si articola e gli obiettivi che si vogliono raggiungere, ce ne parla la presidente dell'Associazione Giovani Riuniti, Maria Carlomagno:

"L’associazione “Giovani Riuniti” di Agnone, in collaborazione con gli AMICI DI BLU, nell’ambito delle attività di beneficenza dello scorso Natale (ricordiamo la tombolata online), ha destinato i proventi dei numerosi e cari sostenitori alla casa famiglia “Dopo di Noi”, in C.da Secolare ad Agnone. Il progetto realizzato dai Giovani Riuniti è stato affidato alla brava e talentuosa cantante, insegnante e vocologa Nicole Massanisso, che ha sviluppato così il progetto “Libera la voce”. Queste attività, a cadenza settimanale, stimolano la capacità degli ospiti di relazionarsi e mettersi in gioco grazie alla voce, alla musica, a giochi sonori che stimolano la libertà, il movimento corporeo e l’energia di comunicare le emozioni inespresse.

Già dai primi appuntamenti gli ospiti, tutti coinvolti, hanno risposto con entusiasmo alle attività proposte, ognuno in base alle proprie capacità. Tutto ciò è molto importante per lo sviluppo della persona, per questo ad ogni incontro vengono lasciate tracce della creatività espressa tramite foto, video e disegni. Non vengono trattate soltanto la propedeutica e la teoria musicale, ma anche la guida all’ascolto e la coralità.

Secondo l’insegnante, Nicole Massanisso: “Questo lavoro libera l’espressione, stimola la capacità di ascolto, rinforza la fiducia nelle proprie risorse. Favorisce, inoltre, il contatto e l’accettazione delle proprie emozioni e, nelle analogie del non verbale, permette di osservarsi nelle dinamiche della relazione con l’altro e con se stessi”.

L’Associazione coglie l’occasione per ringraziare tutti i contribuenti e Nicole, per la sua dolcezza e professionalità, da subito entusiasta di abbracciare questa iniziativa. Inoltre, vi invitiamo a partecipare alle nostre future iniziative per continuare a sostenere questo ed altri progetti, sempre più improntati allo sviluppo di Agnone e delle persone che fanno parte della nostra comunità. Un grazie speciale va all’Associazione “Amici di Blu”, sorella di progetti e collaborazioni stupende, all’insegna della solidarietà e della beneficenza.

È grazie alla collaborazione dei nostri sostenitori se si è potuto realizzare tutto ciò, per questo noi e chi sta vivendo questa bellissima esperienza vi siamo e saremo sempre profondamente grati."