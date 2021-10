Agnone-Accelerazione sui 24 progetti SNAI a favore della scuola: Orti didattici,laboratori digitali e nuove tecnologie, didattica dello sport

·

Nuovi orizzonti per la scuola dell'Alto Medio Sannio

Oggi ad Agnone un incontro tecnico tra i dirigenti scolastici e i docenti impegnati nei 24 progetti della Strategia Nazionale Aree Interne dedicati alla scuola, intesa come strumento di crescita culturale, economica e sociale, in sintonia con le peculiarità del territorio.

Tra gli interventi in programma: orti didattici inclusivi, attività di educazione alla sostenibilità e al rispetto per l'ambiente, laboratori digitali e sulle nuove tecnologie per valorizzare siti naturalistici, agricoli e culturali dell'area, infrastrutture per la didattica dello sport.

Presenti all'incontro anche il sindaco di Agnone Daniele Saia e lo staff tecnico della SNAI Alto Medio Sannio.