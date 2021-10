Agnone, Sgombero neve, pubblicato l'avviso per la stagione Invernale 2021-2022 e 2022-2023

Il comune di Agnone predispone gli atti per affrontare la stagione invernale e pubblica una determina dirigenziale per lo sgombero neve dalle Strade Comunali del Comune- Stagione Invernale 2021-2022 e 2022-2023 - Determina a Contrarre - Approvazione Avviso per acquisizione "Manifestazione di Interesse".per l'Affidamento del Servizio di sgombero neve "che per la particolarità del Servizio di sgombero neve si ravvisa la necessità di ricorrere a Ditte locali esercenti l’attività di nolo di macchine operatrici per conto terzi o i cui titolari rivestono la qualifica di coltivatori diretti"

Vedi Determina a Contrarre - Approvazione Avviso per acquisizione "Manifestazione di Interesse" nel PDF allegato all'articolo