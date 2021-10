Agnone comune capofila area SNAI,conferisce incarichi professionali per 372.827,00 euro

Al comune di Agnone , comune capofila dell'area SNAI Alto Medio Sannio, è stato concesso ,come Ente beneficiario/soggetto attuatore, il finanziamento di complessivi € 372.827,00 per la realizzazione dell'Intervento PA1"E-gov Alto Medio Sannio - Soluzioni tecnologiche per cittadini e imprese"con le modalità ed i termini stabiliti nel Disciplinare di concessione, ed è pubblica la determina dirigenziale per il "Conferimento incarichi di lavoro autonomo per l'esecuzione del progetto" I professionisti selezionati ai quali e' stato conferito l'incarico, avranno un compenso giornaliero che varia dai 400 ai 150 euro per un numero di giornate lavorative che va dalle trenta alle 150. Guarda determina nel PDF ALLEGATO.

La realizzazione di progetti importanti necessita, senza alcun dubbio, di professionalità qualificate . Ma l'auspicio è quello che alla stessa velocità nell'assegnazione di incarichi ben retribuiti, segua la realizzazione dei progetti stessi. L'area Snai è stata riconosciuta ben sette anni fa, senza purtroppo che al riconosciminto dell'area, siano seguiti risultati tangibili. Si confida in tempi rapidi senza che i cittadini debbano attendere altri sette anni per la realizzazione dei progetti, visto che il territorio dell'area , giorno dopo giorno, subisce lo spopolamento e la cancellazione di servizi essenziali, aspettare ancora significa un ulteriore lento declino.

Di seguito l'elenco dei professionisti ai quali e' stto conferito l'incarico:

2. DI CONFERIRE, sulla scorta dei verbali delle competenti Commissioni, le figure già selezionate con Determinazioni Dirigenziali nr.226 del 17.7.2020 e nr.343 del 10.9.2021 gli incarichi appresso riportati di lavoro autonomo quali componenti dell’ufficio di coordinamento rientranti nell’I.T.I. “Alto Medio Sannio” - Intervento PA1 “E-Gov Alto Medio Sannio –

Soluzioni tecnologiche per cittadini e imprese”, CUP: C62H19000100002 alle condizioni tutte riportate nel relativo allegato schema di contratto e per un compenso massimo come riportato a fianco di ciascuno di essi:

 per la figura di “Coordinatore dell’Ufficio di Coordinamento” all’Arch.Mario DI LORENZO, nato a Lanciano il 15.9.1967 e ivi residente in Largo del Mancino n.5 – Codice Fiscale DLRMRA67P15E435K – CIG: Z83337EE4B per un compenso massimo di €.12.000,00 calcolato per un massimo di 30 giornate alla tariffa di 400,00 €/giorno, rientrante nell’importo di cui alla lettera c) del relativo quadro economico.

 per la figura di cui al Profilo 1 - “Esperto in progettazione e sviluppo di Sistemi Informativi Territoriali” – CIG ZEC337EF24, al Dr.Ludovico FRATE nato a Castel di Sangro il 13.12.1985 e residente a Rionero Sannitico nella Frazione Montalto, n.17 – Codice Fiscale FRTLVC85T13C096K, col compito di centralizzare, progettare e gestire i dati territoriali derivanti dalle fasi di acquisizione e digitalizzazione, per un compenso massimo di €.37.500,00 calcolato per un massimo di 150 giornate alla tariffa di 250,00 €/giorno, rientrante nell’importo di cui alla lettera c) del relativo quadro economico.

 per la figura di cui al Profilo 2 - “Esperto in digitalizzazione e georeferenzazione di cartografie in ambiente GIS”, col compito di recupero, presso gli uffici tecnici dei Comuni coinvolti, degli strati informativi necessari alla realizzazione del progetto e rientranti nell’importo di cui alla lettera a) del relativo quadro economico, a: - Ing. Damiano SANTILLO. nato a Isernia il 25.9.1969 e ivi residente in Via Toscanini, n.29 – Codice Fiscale SNTDMN69E29E335A per un compenso massimo di €.20.250,00 calcolato per un massimo di 135 giornate alla tariffa di 150,00 €/giorno (CIG: Z18337F2CA);

- Dr. Cherubino ZARLENGA. nato a Isernia il 16.6.1992 e residente a Pietrabbondante in Via Mercato, n.15 – Codice Fiscale ZRLCRB92H16E335I per un compenso massimo di €.20.250,00 calcolato per un massimo di 135 giornate alla tariffa di 150,00 €/giorno (CIG: ZD7337F444);

- Dr.ssa Fiorella IOCCA, nata a Campobasso il 14.7.1986 e residente a Trivento in Via Trignina, n.22 – Codice Fiscale CCIFLL86L54B519V per un compenso massimo di €.20.250,00 calcolato per un massimo di 135 giornate alla tariffa di 150,00 €/giorno (CIG: Z3C337F4A6);

- Dr. Andrea VENOSINI, nato a Vasto il 10.12.1977 e residente a Celenza sul Trigno in 7 Viale Elio De Aloysio, n.12 – Codice Fiscale VNSNDR77T10E372F per un compenso massimo di €.20.250,00 calcolato per un massimo di 135 giornate alla tariffa di 150,00 €/giorno (CIG: Z15337F4EC);

- Dr. Lino MASTROBUONO, nato a Campobasso il 29.7.1986 e residente a Trivento in Via Cappuccini, n.13 – Codice Fiscale MSTLNI86L29B519V per un compenso massimo di €.20.250,00 calcolato per un massimo di 135 giornate alla tariffa di 150,00 €/giorno (CIG: Z99337F534);

- Ing. Alessandro D’ANDREA, nato a Castel di Sangro il 28.10.1986 e residente a Capracotta in Via Nicola Falconi, n.21 – Codice Fiscale DNDLSN86528C096O per un compenso massimo di €.20.250,00 calcolato per un massimo di 135 giornate alla tariffa di 150,00 €/giorno (CIG: Z10337FC66);

 per la figura di cui al Profilo 4 - “Esperto nella pianificazione urbanistica, ambientale e agronomica-forestale”, col compito di organizzare gli output di progetto quali ad esempio: creazione di dati a supporto dello sviluppo turistico del territorio (risorse, attrazioni, strutture ricettive, patrimonio edilizio inutilizzato), dissesto idrogeologico, ricognizione e mappatura di terreni agricoli in stato di abbandono per l'implementazione del progetto "Banca della Terra" e il monitoraggio delle dinamiche di trasformazione paesaggistica del territorio e rientranti nell’importo di cui alla lettera c) del relativo quadro economico, a:

- Ing. Marco MARINELLI. nato ad Agnone il 2.2.1983 e ivi residente in Vico De Stefano, n.1 – Codice Fiscale MRNMRC83B02A080K, per un compenso massimo di € 21.250,00 calcolato per un massimo di 85 giornate alla tariffa di 250 €/giorno (CIG: ZA5337FD57);

- Arch. Antonio PETROCELLI. nato a Castel di Sangro il 13.3.1986 e residente ad Acquaviva d’Isernia in Via Traversa Villa, n.4 – Codice Fiscale PTRNTN86C13C096F per un compenso massimo di € 21.250,00 calcolato per un massimo di 85 giornate alla tariffa di 250 €/giorno (CIG: Z28337FDF7).