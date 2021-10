Disboscamento Lotto Zero: Comitato del No, organizza una manifestazione di protesta

Venerdì prossimo alle ore 15 è convocata una conferenza/stampa/sit in, in località Citerna nel comune di Miranda contro il disboscamento che stanno realizzando per realizzare lo sfregio del Lotto Zero. Sono già stati tagliati centinaia di alberi, invadendo terreni neanche interessati, distruggendo con 3 escavatori qualsiasi cosa gli si para davanti.

La striscia da disboscare è larga 60 metri e si iniziano a vedere in modo chiaro i danni che tali lavori produrranno. Raccontare ciò che sta avvenendo non dà l'idea della reale situazione che si sta determinando e, soprattutto, che si determinerà se il progetto scellerato andrà in porto.

Chiederemo una immediata pronuncia da parte delle amministrazioni dei comuni interessati, Isernia, Pesche e Miranda e illustreremo gli esposti, gli ennesimi, che stiamo producendo. L'appuntamento per i giornalisti e per gli isernini è alle ore 14.30 presso il BAR MANTOGA, appena prima del bivio dell'acqua solfurea, a meno di un chilometro dal luogo della manifestazione. Da lì ci si sposterà per raggiungere uno dei siti interessato dai lavori. La manifestazione è aperta a tutti