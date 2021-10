Sport e disabilità, incontro a Larino, organizzato dal CPO ordine degli avvocati

Incontro a tema, su sport e disabilità, organizzato dal Comitato pari opportunità dell’Ordine degli avvocati di Larino, presieduto dall’avvocato Paola Cantelmi. Il webinar è in programma giovedì prossimo, 28 ottobre, dalle 15.30 alle 18.30.

Lavori introdotti dalla presidente Cantelmi e moderatore sarà Oreste Campopiano, presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Larino.

Le relazioni principali sono in sequenza affidate al professor Fiore Fontanarosa, dell’Università degli Studi del Molise, su "La funzione sociale dello sport tra pratiche, normative inclusive e lotta alle discriminazioni di genere”; all’avvocato Marisa Annunziata, consigliera del Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense, su “Strumenti di assistenza alla disabilità”; all’avvocato Tina De Michele del Foro di Larino, su "il diritto allo sport nell'attuazione del principio di non discriminazione per motivi di genere e di diversa abilità”; alla dottoressa Orsola Lucia Di Palma, Psicologa Clinica, mediatrice familiare, su "Sport e disabilità: l'importanza del Role-playing". Inoltre, previsto l’intervento dell’avvocato Carlo Sassano, del Foro di Larino, direttore sportivo Asd Termoli Pallavolo e vicepresidente Fipav Molise, nonché le testimonianze dirette degli atleti, Emanuele Di Ielsi Nazionale sitting volley - Nola Città dei Gigli e Andrea Brandimarte Guardia nazionale under 22 e Fly sport Molise.

L’evento ha il patrocinio dell’Ordine degli avvocati di Larino ed è accreditato con 3 crediti formativi di cui uno in materia obbligatoria previdenziale.