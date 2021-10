Sondaggio: La legge contro l'omofobia, DDL Zan, non passa al Senato. Giusto o sbagliato?

Il Senato, a scrutinio segreto, ha votato a favore della “tagliola” proposta da Lega e Fratelli d’Italia per il ddl Zan: ovvero si ferma l’esame del testo. A favore, 154 senatori, 131 i contrari e due astenuti. Presenti 288 senatori. La votazione, avvenuta a scrutinio segreto, è stata accolta dagli applausi dell’emiciclo: al momento di andare alla conta, nel segreto dell’urna, sono arrivati gli “aiutini” al centrodestra. Dal punto di vista politico traspare una nuova maggioranza e l’ago della bilancia non va cercato certo in un pagliaio: è già partita la corsa verso il Quirinale e Italia Viva e il suo leader vogliono contare e pesare in tutte le scelte, senza troppi scrupoli, come tutti hanno imparato a memoria.

E' giusto o sbagliato quello che oggi è accaduto al senato secondo te? Esprimi il tuo parere clicca sul link: https://www.altomolise.net/sondaggi/10/il-ddl-zan-affossato-al-senato-la--legge-contro-lomofobia-non-passa