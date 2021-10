Al via la campagna promozionale Molise che interesserà gli autogrill sulla rete autostradale d’Italia.

E’ partita stamani la nuova campagna promozionale nazionale del Molise che interesserà gli autogrill sulla rete autostradale d’Italia.

Da Termoli a Milano e Venezia, lungo la dorsale adriatica, con punti anche in Campania e nel Lazio: è la nuova operazione di marketing territoriale nazionale che, dopo gli spot sulle Reti Rai, vede la nostra regione promuoversi sulle più importanti arterie autostradali d’Italia.

La stagione invernale è alle porte e l’Assessorato regionale al Turismo ha inteso promuoverla al meglio con questa iniziativa che per due mesi vedrà la sua offerta turistica territoriale con quattro immagini simbolo che identificano la montagna e gli sport invernali (Campitello e Capracotta), il territorio (le Morge di Pietracupa) e le tradizioni (la Ndocciata).

La campagna di marketing, iniziata oggi, terminerà il 31 dicembre 2021 e sarà inserita nell’iniziativa di Autostrade “Sei in un paese meraviglioso” così come confermato da Alessandro Pagnotta che, per conto della società autostrade, ha presenziato al varo della campagna invernale del Molise.