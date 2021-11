Impianto di compostaggio a Civitanova, I sindaci si riuniscono, primo obiettivo: tutela dell'ambiente e della salute

In serata le Amministrazioni di Civitanova, Agnone, Pietrabbondante e Poggio Sannita si sono incontrate per confrontarsi sui timori e le perplessità che le rispettive cittadinanze nutrono sul nascente impianto di compostaggio. L’incontro ha consentito l’acquisizione di informazioni utili all’analisi dei rischi e un approfondimento dello studio del progetto per sviluppare una comune azione di verifica delle ripercussioni sul territorio e delle valutazioni a riguardo effettuate nell’iter autorizzativo.

Riservandosi di agire nelle modalità che la legge riconosce affinché la salute, l’ambiente e il patrimonio storico naturalistico di quell’area vengano tutelate e la naturale vocazione agroturistica dell’area venga preservata. L’Unità di intenti, prospettive e volontà di collaborare dei Comuni di Civitanova Agnone Poggio e Pietrabbondante, già in atto in altri progetti e programmi di sviluppo trovano nella difesa della salute e della sicurezza delle rispettive comunità nuova forza e stimolo alla cooperazione e sostegno reciproco.