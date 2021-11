Sevel Atessa, mancanza di componenti scatola sterzo ZF.Cassa integrazione di una settimana per oltre 1000 lavoratori

Stop di una settimana alle linee della Sevel di Atessa, dove si produce il Ducato e gli altri veicoli commerciali a marchio Fiat, Peugeot e Citroën. La colpa è la mancanza di componenti scatola sterzo ZF. La comunicazione è stata fatta dall'azienda alle organizzazioni sindacali che in una nota si dicono in disaccordo con il criterio adottato. La prossima settimana il fermo riguarderà oltre 1000 lavoratori

Di seguito la nota sindacale:

"Nella riunione odierna, la Direzione aziendale ha comunicato alle organizzazioni sindacali una riduzione della produzione giornaliera per la settimana prossima con un nuovo assetto produttivo dovuto alla mancanza di componenti scatola sterzo ZF. La comunicazione di cassa integrazione parziale riguarderà circa 700 lavoratori del turno di notte e circa 500 del turno A e altrettanti del turno B. Seppur nel rispetto della normativa, riteniamo non condivisibile il criterio adottato in essere dall'azienda.

Seguiranno aggiornamenti.