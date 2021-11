Furbetti del reddito di cittadinanza beccati in Molise: 128 denunce per quasi 900mila euro di percezioni indebite

E' in corso a Chieti nella sede del Comando Legione Carabinieri Abruzzo e Molise la conferenza stampa sulle indagini relative ai furbetti del reddito di cittadinanza beccati in Abruzzo e in Molise. Questi i dati relativi alle province di Campobasso e Isernia e quindi relativi al Molise. In provincia di Campobasso su 4577 nuclei familiari che percepiscono il sussidio sono stati sottoposti a controllo 3579. Di questi 88 risultano aver percepito indebitamente il sussidio per un totale di 555.236 euro. Di questi 65 cittadini sono italiani e 23 stranieri. In provincia di Isernia invece su 1742 nuclei di famiglie di percettori sono stati effettuati controlli su 535 nuclei familiari. Quaranta le percezioni indebite per un totale di 308, 909 euro. Ventotto di questi sono italiani e 12 stranieri.

Il periodo preso in considerazione è da giugno a ottobre 2021.