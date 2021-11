Primiani (M5S): La Regione Molise ha autorizzato l’erogazione di un corso per formare specifiche figure in grado di assistere i molisani nel gioco d’azzardo.

“In Molise – ha scritto il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Angelo Primiani – siamo ormai abituati ad ascoltare e leggere di tutto, ma non bisogna mai porre limiti alla creatività dell’attuale Giunta regionale. Mentre nei giorni scorsi ho denunciato il paradosso del corso di formazione professionale per “finte” guide turistiche, oggi è bene soffermarsi sul corso per “operatore sportello scommesse”. Sì, avete capito bene. La Regione Molise ha autorizzato l’erogazione di un corso per formare specifiche figure in grado di assistere i molisani nel gioco d’azzardo. Immagino che nelle intenzioni del Governo regionale ci sia l’obiettivo di mantenere il primato nazionale conquistato nell’ultima classifica stilata da ‘Il Sole 24 Ore’, che vede i cittadini molisani tra gli scommettitori più accaniti in Italia.Siamo sicuri che questo provvedimento vada in favore della legge regionale 20 del 2016 contro la ludopatia? Depositerò un’interrogazione per fare chiarezza su questo assurdo paradosso.”