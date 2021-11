L' Agenzia del Demanio ad Anci 2021 con transizione digitale e rigenerazione sostenibile

09 novembre 2021

L'Agenzia del Demanio partecipa alla XXXVIII Assemblea Annuale dell'Anci intitolata "Rinasce l'Italia, i Comuni al centro della nuova stagione" e che quest'anno si tiene a Parma dal 9 all'11 novembre. Il programma della Fiera prevede, come sempre, gli interventi delle massime autorità istituzionali e numerosi momenti di discussione e confronto in cui sindaci, amministratori, rappresentanti politici si ritrovano per confrontarsi e condividere esperienze, idee e progetti. Al centro del dibattito di quest'anno le principali questioni che coinvolgono i Comuni italiani, a partire dalle tematiche strategiche che riguardano la gestione delle conseguenze della pandemia e il sostegno alla ripresa economica, l'amministrazione dei fondi del PNRR come potente motore di sviluppo del Paese, il ruolo dei Comuni nel futuro dell'Italia.