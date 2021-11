Tennis: Giuseppe Morrone riconfermato presidente. Guiderà l’A.T. Campobasso anche nel quadriennio 2021-2024     

Giuseppe Morrone è stato rieletto, domenica sera, Presidente dell’Associazione Tennis Campobasso. Guiderà nuovamente il primo club della regione nel quadriennio 2021-2024 dopo il primo felicissimo mandato. Il grande consenso ottenuto è frutto del lavoro di squadra iniziato quattro anni fa e concretizzato con il faraonico restyling del circolo durato quasi due anni. La grande opera di riqualificazione, Morrone l’ha avviata proprio in concomitanza col suo primo insediamento ed ha riguardato il rifacimento delle due superfici dei campi indoor, la copertura semovente del campo centrale ed una serie di innumerevoli altre opere non meno importanti come la messa a norma dell’intero impianto e la creazione degli accessi per i disabili nella zona della piscina comunale, in corrispondenza dell’ingresso posto nella zona bassa del circolo. Nel nuovo Consiglio Direttivo, Giuseppe Palladino rappresenta la novità mentre Stefano Lombardi darà il cambio a Massimo Tondi che continuerà come esterno a supportare la Dirigenza. Confermati consiglieri Maria Vittoria Farinacci, Massimiliano Leso, Gianluca De Lucrezia e Massimiliano De Rensis. Tante le proposte messe in campo anche per il secondo mandato: Morrone punterà sul potenziamento di tutte le attività sportive del club prestando sempre attenzione alle esigenze dei soci soprattutto quelli nuovi per i quali è stato deciso di ribassare ulteriormente la quota d’iscrizione per tutto il 2022. Nell’ottica di un ampliamento dei servizi rivolti agli appassionati degli sport con racchette, in progetto c’è pure la costruzione di un campo da padel mentre saranno tante le iniziative tese a consolidare i rapporti tra la popolazione sportiva campobassana, lo staff rossoblù e i soci, allo scopo di vivacizzare la vita sociale della storica sede di Via Duca D’Aosta.