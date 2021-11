Al Rotary Club di Isernia la visita del Governatore del Distretto 2090 Gioacchino Minelli

Grande presenza nel territorio pentro del Governatore ing. Gioacchino Minelli del distretto 2090 del Rotary Club International accompagnato dalla moglie Lisa.

Il Governatore e la moglie, accompagnati dal presidente del Club Pentro Valente Giancarlo, dal segretario Cosimino Pallotta e dal prefetto del club Domenico Ragozzino, hanno avuto il piacere di incontrare, confrontarsi, discutere ed affrontare le tematiche sociali, con l’intento di future e profique collaborazioni a beneficio del territorio, con le massime cariche istituzionali civili e religiose della città di Isernia S.E. il Prefetto di Isernia la Dottoressa Gabriella Faramondi, il Sindaco ing. Piero Castrataro e S.E. Mons. Camillo Cibotti Vescovo di Isernia.

Nel pomeriggio il Governatore ha incontrato il direttivo ed i vari presidenti delle commissioni del Rotary Club di Isernia per affrontare e discutere progetti finalizzati alla realizzazione e condivisione delle varie iniziative da porre in essere non solo tra i soci ma anche e soprattutto tra il Club e le istituzioni.

Nella serata di lunedì 8 novembre si è tenuta presso il Grand Hotel Europa di Isernia la conviviale in onore del Governatore e della moglie sig.ra Lisa anch’essa promotrice del progetto “Blu Rotary” che mira a sensibilizzare gli animi sul tema dell’autismo. Una bella serata autunnale di formazione, riflessione e con una attenzione anche alla promozione del territorio arricchita dalla presenza delle merlettaie Maria Caruso e Carmela Iavarone

custodi e “maestre” della antica arte isernina del tombolo dialettalmente detto “ru pzzigl”, merletto a tombolo tipico della città di Isernia, lavorato a fuselli, che rientra nella categoria dei merletti a fili continui divenendo Isernia la città dei merletti. Il Rotary Club di Isernia, guidato dal Presidente Valente Giancarlo, coadiuvato dal sostegno dell’intero direttivo, ha deciso di sostenere, la lodevole ed emozionante iniziativa della associazione “Merletto di Isernia – L’arte nelle Mani” di Isernia contribuendo, non solo economicamente, alla realizzazione del magnifico ed unico albero di Natale, alto circa cinque metri, interamente realizzato a tombolo che verrà posto nel cuore del centro storico della città di Isernia con accensione l’8 dicembre.