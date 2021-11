Fiesa Confesercenti Abruzzo e Molise: Mario Porrone, maestro panificatore, ha inaugrato la sua nuova attività presso MD di Agnone

Il Maestro Panificatore Mario Porrone, Vicepresidente della Fiesa Confesercenti Abruzzo e Molise, nella giornata dell'11 novembre ha inaugurato "LA PANETTERIA" presso MD di Agnone (IS), nuovo punto vendita della sua Panetteria "La Spiga d'Oro".

Per Porrone si tratta di un'idea di successo e di un progetto ambizioso per il rilancio del consumo del Pane Fresco, con attenzione e rispetto del consumatore, per un accurato e scrupoloso rispetto dell'etichettatura, della tracciabilità e dei protocolli sanitari.

Ne "LA PANETTERIA" oltre al Pane, saranno disponibili anche altri prodotti da forno tipici e della tradizione molisana, come le Ostie, fiore all'occhiello della panetteria "La Spiga d'Oro".

Presso MD di Agnone, Mario Porrone schiererà il meglio del suo personale qualificato, a partire dalla sua consorte Antonella che con la preziosa collaboratrice Luciana. Non mancherà la sua supervisione per operare in accordo e sinergia con i responsabili della struttura commerciale.

All'inaugurazione di ieri erano presenti anche Daniele Saia, Sindaco di Agnone, e Gennaro Iodice, Responsabile della MD locale.

Numerosissimi sono stati i messaggi ricevuti da Porrone, inviati soprattutto dai suoi colleghi Fornai di tutta Italia, che hanno espresso complimenti e congratulazioni per questa nuova attività, augurando un cammino lungo e pieno di gratificazioni, successo e di infinite soddisfazioni.