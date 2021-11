Domenica pomeriggio di novembre a Agnone: I turisti arrivano dal basso Molise ma trovano tutto chiuso

Il gruppo di giovani nella foto copertina li abbiamo conosciuti nei pressi della nostra sede. Ragazzi e ragazze provenienti dal basso Molise e dalla Campania. Una gita domenicale in Alto Molise con pranzo annesso, hanno visitato Capracotta, Pescopennataro, Agnone. Una bella e lunga chiacchierata con ragazzi( (Stefano, Dario, Carlo, Mariagrazia, Marianna, Michela) che lavorano ma che nei giorni liberi amano conoscere e divertisi. Arrivati ad Agnone intorno alla ore 17, hanno trovato un paese dove è stato difficile trovare anche un bar aperto. Tutto chiuso, musei, chiese, senza alcuna attività commerciale aperta, il corso vuoto, solo freddo.Ad Agnone di domenica pomeriggio diventa difficile reperire un punto ristoro per acquistare un panino o un pezzo di pizza al taglio.

Torneranno a visitare Agnone questi ragazzi? Il dubbio sorge. E' pur vero che i contagi da covid frenano le iniziative anche pubbliche, ma un paese che si propone come attrazione turistica non puo' lasciare il turista che arriva nel vuoto assoluto in una domenica novembrina. Il turismo non puo' essere gestito a spot estemporanei legato ai 15 giorni del mese di Agosto e all'8 Dicembre in occasione della 'Ndocciata