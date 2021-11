Campobasso torna a vivere grazie alla Su e Giù. Agnone tornerà a vivere con la 'Ndocciata?

Oggi a Campobasso si è svolta la 48esima edizione della Su e Giù, la manifestazione che ha riportato le gare podistiche amatoriali tra le strade di Campobasso, Una edizione particolare, quella di quest’anno, che arriva dopo il lungo stop dovuto all’emergenza Covid-19 e ha riempito le strade di gioia e voglia di tornare a vivere.

La Su e Giù non ha portato solo atleti professionisti a correre tra le strade di Campobasso ma anche tantissimi atleti amatoriali, si è tornati a vivere la città, le sue strade, la sua zona antica dove si è snodata per un tratto la corsa. Campobasso si è riempita di più di 6mila persone che non hanno resistito al richiamo di un ritorno alla normalità, pur nel rispetto di tutte le normative dovute all’emergenza Covid-19.

Un grandissimo risultato in termini organizzativi per l'ammnistrazione comunale, gli stessi risultati, sempre nel rispetto delle norme anticovid la cittadina di Agnone dovrebbe raggiungere affinchè si svolga la oramai manifestazione internazionale della 'Ndocciata programmata per l'8 dicembre. A distanza di due anni dallo stop alla manifestazione a causa delle norme restrittive anticovid, quest'anno il rito del fuoco dovrebbe, vista ad oggi la situazione epidemiologica legata al covid, far risorgere Agnone dalle ceneri e dal buio. Domani da fonti certe si svolgerà la riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, il Prefetto si avvale del Comitato, organo consultivo del quale fanno parte il Questore, il Comandante Provinciale dei Carabinieri ed il Comandante il Gruppo Guardia di Finanza, la cui composizione, Del Comitato fa parte anche il Sindaco che è chiamato a collaborare negli ambiti di competenza dell'ente locale per il migliore espletamento della funzione della sicurezza pubblica. Il sindaco di Agnone, Daniele Saia nel merito dello svolgimento della manifestazione agnonese si tiene abbastanza abbottonato, naturalmente aspetta le decisioni che scaturiranno probabilmente domani 15 novembre dalla riunione per rendere ufficiale la decisione finale.