Sanità Molise: “Emodinamica, sospensione legittima solo se in via straordinaria e contingente. La Asrem ripristini il servizio sin dal prossimo mese di dicembre”

TERMOLI, 18.11.2021 - “Il Tar ha ritenuto che in considerazione della carenza di personale medico, l’interruzione parziale del servizio sia una misura “non manifestamente sproporzionata”, ma solo in quanto "contingente" e dunque in via del tutto straordinaria, precisando che la stessa non può essere, invece, reiterata ad libitum, come purtroppo sta avvenendo da settembre. Pertanto, proprio alla luce delle chiare indicazioni pervenute dal Giudice Amministrativo, abbiamo invitato e diffidato la Asrem a prendere atto del provvedimento e a darvi integrale esecuzione sin dal prossimo mese di dicembre, ripristinando la piena operatività del servizio di emodinamica, stante il divieto di reiterare l’interruzione trasformandola in una misura organizzativa stabile”, questo il commento del Sindaco di Termoli Francesco Roberti all’ordinanza del Tar Molise”.