Tavola rotonda a Capracotta sui "Cambiamenti climatici e vulnerabilità dell’Alto Molise”

"Cambiamenti climatici e vulnerabilità dell’Alto Molise”, è il titolo della tavola rotonda in programma per venerdì 19 novembre, dalle ore 16, presso la sala convegni dell’Hotel Capracotta. Un evento culturale che si inserisce nei lavori della prima assemblea dei Comuni del Mountain Reference Landscape. Introduce ai temi da trattare Corrado Ievoli, nella sua qualità di coordinatore Team Progetto Moving Università del Molise, mentre il dibattito sarà moderato da Angelo Belliggiano sempre del Team Progetto Moving dell’Università del Molise. Il sindaco di Capracotta, Candido Paglione, nel merito del convegno ha dichiarato:

"Vi aspetto domani, alla sala convegni dell'hotel Capracotta, per discutere di cambiamenti climatici e vulnerabilità dell’area dell’alto Molise.

Sarà l’occasione per ribadire l’importanza del nostro progetto, che riguarda il laboratorio per la sostenibilità ambientale che sta ricevendo l’attenzione che merita. Presenterò in anteprima i dati sulla qualità ambientale del nostro territorio.

Un’iniziativa, quella di domani, particolarmente utile anche perché si rivolge a questa parte del territorio altomolisano che, in più occasioni, ho definito come il quadrilatero dell'eccellenza del comparto lattiero caseario. Un grazie ai sindaci dell’Alto Molise che con Capracotta condividono questa missione e all’Unimol per il costante supporto."

Queste le relazioni in scaletta: “II tema della vulnerabilità delle aree montane nel progetto Moving“, a cura di Ivano Scotti dell’Università del Molise e a seguire “Idee: un laboratorio per la valutazione della sostenibilità“, relatore il sindaco di Capracotta, Candido Paglione. Dalle 17, cioè dopo le relazioni, è prevista la tavola rotonda vera e propria con gli interventi di Antonio Conti, il sindaco di Carovilli, Luigino Rosato, primo cittadino di Vastogirardi,

Manolo Sacco, sindaco di Pescolanciano, Daniele Saia, sindaco di Agnone e il padrone di casa Candido Paglione. Seguirà Il dibattito e le conclusioni affidate a Mario Di Lorenzo, direttore del Gal Alto Molise. L’ingresso al pubblico è libero, ma sarà controllato il green pass secondo le normative vigenti.