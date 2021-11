Concorso per vigili urbani a Agnone, nominata la commissione esaminatrice

E' del 18 novembre la determina di nomina della commissione giudicatrice per il concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di nr.2 posti di Cat.C posizione economica C1 profilo professionale "Agente di Polizia Municipale" part-time (18 ore settimanali)

La commissione è cosi composta:

• Dott.Domenico Carola nato a Termini Imerese (Pa) il 19/03/1945 (C.F. CRLDNC45C19L112F) residente a Pesche (Is) in Via Democrito nr.14 Ex Dirigente Polizia Locale Comune di Isernia Presidente

• Dott.Pietro Cappella nato a Termoli (Cb) il 01/01/1961 (C.F. CPPPTR61A01L113B) residente a Termoli (Cb) in Via dei Ciclamini nr.10 Comandante Polizia Locale del Comune di Termoli Componente esperto nelle materie oggetto del concorso

• Sig.ra Gina Di Grazia nata a Isernia il 23/06/1974 (C.F. DGRGNI74H63E335D) residente a Isernia in Via Raffaello Sanzio nr.11 Agente Coordinatore Polizia Locale del Comune di Isernia Componente esperto nelle materie oggetto del concorso

• Dott.Umberto Guerrizio Dipendente cat.C Comune di Agnone Segretario verbalizzante

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. nr. 267 del 18/8/2000. La stessa pertanto in data odierna diviene esecutiva.

IL RESPONSABILE DEL II° SETTORE f.to D.ssa Lina Orlando