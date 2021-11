Agnone-Ambiente e artigianato, i progetti della Comunità per minori: Arriva il sostegno dal comune e la solidarietà dei cittadini

C'è entusiasmo tra i giovani ospiti e gli operatori della Comunità Alto Molise di Agnone, gestita dalla Cooperativa Sirio di Campobasso, per la concessione da parte del Comune di Agnone di una casetta di legno nella quale esporre i lavori realizzati dai ragazzi nell'ambito del progetto "Legno" Con questo interessante progetto, i ragazzi ospiti della struttura, seguiti da un operatore, apprendono "facendo" o " learnin doing". per usare un inglesismo, ad utilizzare l'attrezzatura specifica, producendo piccoli manufatti , naturalmente in legno come indicato dal nome del progetto stesso.E' uno dei tanti progetti educativi perseguiti dalla comunità .

L'altro grande progetto si chiama " Puliamo i nostri tesori" attraverso il quale, da ben due ann, i ragazzi si stanno adoperando a ripulire una importante area archeologica agnonese, denominata "San Lorenzo", a lungo trascurata, ma di alto valore storico e grande interesse archeologico. Ma per portare avanti tali progetti occorrono delle risorse per acquistare la miscela per i decespugliatori, per acquistare i dispositivi di sicurezza che si usurano ed altro materiale per le loro attività. Dunque i ragazzi su progetti solidali, a favore della comunità, chiedono solidarietà e lo fanno autofinanziandosi cioè regalalano un piccolo oggetto in legno, da loro manufatto, in cambio di piccole donazioni.

Il comune di Agnone ha raccolto il loro appello e immediatamente si è adoperato a fornire ai ragazzi una piccola casetta di legno, posta al centro del paese, dove il sabato esporranno i loro deliziosi oggetti in legno aspettando che la generosità degli agnonesi e dei turisti, contribuisca alla loro formazione e proseguire nell'impegno di mantenere l'area archeologica pulita e libera di erbacce, Per chi volesse contribuire con una piccola donazione, in cambio riceverà in regalo un alberello natalizio e una piccola "n'doccetta", simbolo per eccellenza del Natale agnonese e di una delle tradizioni più sentite e popolari del Molise. Comunque non abbiamo dubbi, la generosità degli agnonesi è ben nota nell'impegno solidale