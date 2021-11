11O e lode con menzione informale per il neo ingegnere Marco Mastronardi. Congratulazioni

Auguri all'Ingegnere Marco Mastronardi di Agnone che oggi Mercoledi' 24 novembre 2022 ha conseguito la laurea in Ingegneria Elettrica presso l'Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale. La tesi presentata in progettazione elettromeccanica dal titolo:“The Slow Control system for the neutron Veto of XENONnt at LNGs”. Relatori Prof Fabrizio Marignetti e Prof Michele Iacovacci. Ha conseguito un punteggio di 110 con lode e menzione informale. Complimenti e un augurio per una brillante carriera. Gli auguri e i complimenti altresi' vanno alla mamma Maria Elena, al padre Mario e alla sorella Marilena