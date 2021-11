I Carabinieri di Isernia impegnati per la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

Oggi 25 novembre è la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, ricorrenza istituita il 17 dicembre 1999 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, tramite la risoluzione n. 54/134. La data è stata scelta come giorno della ricorrenza in cui celebrare attività a sostegno delle donne, purtroppo sempre più vittime di violenze, molestie, fenomeni di stalking e aggressioni tra le mura domestiche.

Un evento importante attraverso il quale si intende informare e sensibilizzare affinché si possa prevenire un fenomeno ancora troppo diffuso, nella speranza che presto si possa dire addio a molestie, violenze di genere e femminicidi.

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne il Comando Provinciale Carabinieri di Isernia, alla guida del Tenente Colonello Vincenzo Maresca, ha voluto sottolineare l’impegno quotidiano che tutti i Carabinieri, donne e uomini, pongono per contrastare tutti quei reati che vedono lesa la donna.

Nel corso del 2021, il Comando Provinciale di Isernia, con le dipendenti compagnie di Venafro e Agnone in sinergia, ha proceduto complessivamente per circa 20 casi, riconducibili al fenomeno della violenza di genere, che hanno riguardato i maltrattamenti con lesioni verso familiari o conviventi, casi di violenza sessuale e atti persecutori o “stalking”, reato quest’ultimo che punisce quelle condotte reiterate di molestia o minaccia che causano rilevanti disagi psichici alla persona offesa.

Al riguardo, la puntuale attività investigativa dei Carabinieri ha consentito di identificare e denunciare 18 persone, procedendo all’arresto di 5 soggetti.

L’invito dei Carabinieri è sempre quello di trovare il coraggio, da parte delle vittime, di denunciare e segnalare ogni episodio di forma di violenza o ogni anomalo disagio.

Particolare attenzione viene posta in essere dall’Arma circa una adeguata e continua formazione del personale abilitato a ricevere denunce da parte di donne vittime di violenze di genere.

Proprio nella giornata di ieri, infatti, presso il Comando Provinciale pentro, si è tenuto un incontro formativo sul tema “Codice rosso: l’approccio psicologico alla vittima di reato”, tenuto dalla criminologa psicologa e psicoterapeuta D.ssa Rosa Francesca Capozza, funzionario giuridico pedagogico del Ministero della Giustizia, cui hanno partecipato ufficiali, comandanti di stazioni e di nucleo operativo e radiomobile nonché militari del nucleo investigativo.

I carabinieri di Isernia, consapevoli che la comunicazione e la sensibilizzazione sul problema rappresentano uno strumento fondamentale per la lotta alla violenza, consigliano alle vittime di:

non confidare sui cambiamenti di carattere e di comportamento promessi da un soggetto violento e non lasciarsi influenzare negativamente dalle sue offese e dalle sue minacce;

in caso di ferite o lividi andare quanto prima al Pronto Soccorso di un Ospedale e dichiarare la verità;

chiamare appena possibile il “ 112 ”, Numero Unico Europeo per le Emergenze;

”, Numero Unico Europeo per le Emergenze; rivolgersi ad appositi centri che possono dare consulenze legali, bancarie e psicologiche gratuite o contattare telefonicamente il servizio “1522” (gratuito e attivo 24h su 24), i cui operatori forniscono alle vittime -assicurando loro l’anonimato- un sostegno psicologico e legale nonché l’indicazione di strutture pubbliche e private presenti sul territorio a cui potersi rivolgere.

Isernia, 25.11.2021.